Амурской филармонии потребовались старые табуретки для «Сна наяву»

Фото: instagram.com/amurphilarmonia

В Инстаграме Амурской областной филармонии появилось необычное обращение к подписчикам. Их просят помочь: предоставить старые табуретки.

«Для номера шоу-балета "Максимум" "Сон наяву", который стал лауреатом всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы", нужны старые табуретки. Возможно, она лежит у вас в кладовке, чулане или гараже. Старая, деревянная, никому не нужная. Подарите ее нам», – сказано в сообщении.

Указывается, что для номера необходимо девять табуреток. «Принимаем в таком виде, какая она есть – грязную, потертую, "состаренную". В свою очередь, мы в долгу не останемся. Обменяем табуретку на пригласительный билет на концерт ко дню рождения филармонии», – говорится в сообщении.

Амурчанам предлагают писать в комментарии или в «директ».