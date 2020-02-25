Спортсмены шести стран пробегут по льду Владимировского озера

Фото: Администрация Благовещенска

29 февраля, в субботу, на Владимировском озере состоится полумарафон «Бег к мечте. Лёд». Участие в мероприятии примут более 150 спортсменов. География участников включает 6 стран: Россия, КНР, Украина, Италия, Ангола и Афганистан.

Как рассказала руководитель организации «Бег к мечте» Альбина Попова, иностранные спортсмены — это предприниматели Благовещенска, студенты амурских вузов, а также специалисты различных предприятий Приамурья.

Спортсменам предстоит преодолеть три дистанции — 5, 10 и 21,1 километра. Самому молодому из зарегистрировавшихся участников – 19 лет, а самому взрослому – 59.

Семеро бегунов, спортсмены из Владивостока и Якутии, пробегут онлайн маршрут и скорость движения будет фиксироваться специальными устройствами, а отчеты передаваться организаторам полумарафона, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Всех зарегистрировавшихся ждут 29 февраля в 11:00 на втором Владимировском озере. В 11:30 пройдет разминка и официальное открытие мероприятия. В 12:00 стартуют забеги. Соревнования организует Амурская региональная физкультурно-спортивная организация «Клуб любителей бега "Бег к мечте"» при поддержке администрации города Благовещенска.