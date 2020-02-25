Амурчанин лишился денег после регистрации на сайте

Житель Амурской области лишился денег через некоторое время после того, как зарегистрировался на интернет-сайте. Сейчас этим происшествием занимается полиция, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился молодой человек. Амурчанин сообщил, что с его банковской карты было похищено 70 тысяч рублей.

В ходе проверки информации установлено, что парень в 2019 году зарегистрировался на одном из интернет-сайтов, предлагающих доступ к азартным играм. На данном ресурсе молодой человек проиграл 100 рублей и после этого не пользовался услугами сервиса. Однако в феврале этого года через данный сайт с его банковской карты были списаны деньги. Амурчанин позвонил по номеру, указанному на странице, там ему сообщили, что с его аккаунта игр не производилось. Парень обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция просит граждан не указывать личные данные и реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах.