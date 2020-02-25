В Амурской области сошли с рельсов 18 вагонов с углем

25 февраля в 13:45 по амурскому времени в Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Тоннельный – Кундур двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги.

Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются. Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан. Ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, сообщением Владивосток – Новосибирск и Новосибирск – Владивосток, а также № 99 сообщением Владивосток – Москва, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Просмотров всего: 877

#происшествия

распечатать

Ракутин Максим