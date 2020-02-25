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25февраля
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сегодня, 16:08 3

В Амурской области сошли с рельсов 18 вагонов с углем

25 февраля в 13:45 по амурскому времени в Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Тоннельный – Кундур двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги.

Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

Ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, сообщением Владивосток – Новосибирск и Новосибирск – Владивосток, а также № 99 сообщением Владивосток – Москва, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    что то часто такие "новости"...и тут разруха...

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Да в РЖД уже давно все прогнило на уровне управления дорог!

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    Выходит боком сокращение жд. ст. Архара.

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