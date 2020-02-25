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Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных

Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных
Фото: instagram.com/agataagata/

Недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Супруги опубликовали в Инстаграме обращения к СМИ и фанатам о том, что решили развестись. Пара сообщила, что они расстаются хорошими друзьями. Мимо развода не прошла Рита Дакота, которая ранее пережила болезненный разрыв с Владом Соколовским.

С прошлого года в Сети ходили слухи о том, что в семье Прилучного напряженные отношения, несколько раз всплывали слухи о разводе. Однако пара до последнего держалась и пыталась сохранить семью. 24 февраля у Агаты и Павла вышли посты с одинаковой картинкой, под которыми они сообщили о том, что разводятся. Что стало причиной расставания, они пока комментировать не стали.

Рита Дакота отреагировала на развод Прилучных и отметила, что обязательно поддержит Агату, так как Муцениеце также поддержала Риту полтора года назад во время развода.

«Я считаю, что каждый в этом мире имеет право на счастье. Если есть место, где они оба будут более счастливы, чем в этом браке, – я очень желаю им этого. Люблю обоих. Планирую увидеться с Агатой, как только буду ей нужна. Она была рядом со мной в период моего развода и очень поддержала меня тогда», – написала Рита.

Ранее Дакота и Муцениеце умудрились поругаться в Сети из-за одинаковых имен дочерей, но потом помирились и стали близкими подругами.

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#жизнь #шоу-бизнес

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