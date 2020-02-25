Умер последний маршал Советского Союза, член ГКЧП Дмитрий Язов

25 февраля в Москве умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь, сообщили в Минобороны. Дмитрию Язову было 95 лет. Язов был последним министром обороны СССР и последним маршалом Советского Союза.

Дмитрий Язов участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Он был дважды ранен. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды. После капитуляции Германии Язов остался в армии. Во время Карибского кризиса ему была доверена важнейшая миссия: перебросить на Кубу мотострелковый полк. С июня 1984 года он командовал войсками Дальневосточного военного округа, по некоторым сообщениям СМИ, во время службы на Дальнем Востоке подружился с Ким Ир Сеном. Позже с мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР, сообщает ТК «Звезда». За это время он вывел советские войска из Афганистана.

Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года – членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во Внуково из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

4 февраля 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи», а также юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Также маршал был кавалером многочисленных наград СССР, России и иностранных государств, в том числе двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, ордена Почета, ордена Александра Невского, ордена Святого князя Димитрия Донского.