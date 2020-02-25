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25февраля
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сегодня, 15:50 2

В Благовещенск ввезли больше 3 тысяч тонн овощей и фруктов из Китая

В Благовещенск ввезли больше 3 тысяч тонн овощей и фруктов из Китая
Фото: pixabay.com

С момента временного возобновления грузовых перевозок через грузовое направление Благовещенского таможенного поста в областной центр прибыли 323 транспортных средства. Из России в КНР выехали 494 автомобиля.

В основном из Китая ввезена скоропортящаяся плодоовощная продукция общим весом 3,1 тысячи тонн. Также импортировалось оборудование и строительные материалы для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. В экспорте преобладают поставки сои, лесоматериалов и средств индивидуальной защиты (маски, костюмы), сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В ведомстве добавили, что перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции осуществляется только российскими транспортными средствами российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пунктов пропуска обоих государств.

Ежедневные международные грузовые перевозки в ограниченном режиме и с соблюдением всех условий санитарно-эпидемиологического контроля возобновлены в Приамурье с 7 февраля 2020 года. Движение на грузовом направлении продолжится в аналогичном режиме.

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#Китай #таможня

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Дальний Восток голодает из-за закрытия границы с Китаем, как в блокадный Ленинград продовольствие завозят, стыдно за Россию...

  • амурская алена

    амурская алена
    55 минут назад

    Когда -то Амурскую область называли-- житница Дальнего Востока.Ведь могли же носит это имя!Что происходит?Не нужно своё продовольствие?

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