Многодетная мать стала работать голой уборщицей с подачи мужа

Англичанка, мать троих детей, решила открыть фирму, предоставляющую услуги по уборке голышом. Женщина отметила, что она только наводит порядок и не позволяет себя трогать.

35-летняя многодетная мать Клэр О' Коннор (Claire O' Connor) 3 года убирала в отелях. Когда денег перестало хватать на жизнь, она ушла в голые уборщицы и открыла компанию Fantasy Clean, вдохновившись историей хозяйки подобной фирмы из города Плимут. О' Коннор рассказала о своей идее 39-летнему мужу, и он поддержал ее. «Он не против. Он знает мой сумасшедший характер, но понимает, что я никогда не позволю себе лишнего», – отметила она.

О' Коннор пока работает над разработкой сайта, однако уже сейчас можно подписаться на обновления компании. Она планирует прибирать в домах клиентов самостоятельно, а также нанять персонал. Уборка без одежды будет стоить 95 фунтов стерлингов в час (почти 8 тысяч рублей), топлес – 85 фунтов стерлингов (7 тысяч рублей), а выполнение услуги в нижнем белье или откровенном костюме горничной – 75 фунтов стерлингов (около 6 тысяч рублей).

«При уборке дома будет присутствовать одна обнаженная сотрудница и один клиент. Никак прикосновений, фотосъемки, вообще ничего лишнего. Уборщица просто заходит, выполняет свою работу и уходит», – цитирует О' Коннор «Лента.ру».

Ранее в Шотландии открылась клининговая компания с обнаженными уборщицами. Фирма предоставляет стандартную уборку квартир и офисов, но также в прайс включен вариант уборки в обнаженном виде.