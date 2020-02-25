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25февраля
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сегодня, 15:04 1

Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)

Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)

Героями этого материала стали известные в Амурской области и за её пределами политики: Валерий Вощевоз, Иван Абрамов, Николай Колесов, Степан Попов, Кирилл Зимин и Олег Гуменюк. Кадры 10-, 15- и 20-летней давности в материале Альфа ТВ.

Напомним, какие посты занимали герои этого выпуска на момент съемки и какие занимают сейчас:

– Валерий Вощевоз: председатель Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» и организации ветеранов «Боевое братство»;

– Иван Абрамов: 2005 год – координатор Амурского регионального отделения ЛДПР, 2020 год – член Совета Федерации от Амурской области;

– Степан Попов: 2006 год – депутат Благовещенской городской думы, 2020 – заместитель председателя городской думы 7-го созыва;

– Кирилл Зимин: 2006 год – депутат Благовещенской городской думы, 2020 – депутат Законодательного собрания Амурской области;

– Николай Колесов: 2007 год – губернатор Амурской области, 2020 год – председатель совета директоров АО «Завод Элекон»;

– Олег Гуменюк: 2010 год – министр спорта Амурской области, 2020 – мэр Владивостока.

Редакция Альфа ТВ публиковала кадры известных амурских журналистов в молодости. Вспоминала, как больше десяти лет назад выглядели деятели культуры Приамурья, шоумены и КВНщики. А также показывала молодыми нынешних управленцев Амурской области.

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#Альфа ТВ #история

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Комментарии
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  • specc

    specc
    5 минут назад

    абрамов запомнился чисто как гопник, который вечно корчил из себя кого-то. Пролез за счет Жириновского в госдуму. Не позорьтесь АИ, какой из него политик?

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