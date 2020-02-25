Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)
Героями этого материала стали известные в Амурской области и за её пределами политики: Валерий Вощевоз, Иван Абрамов, Николай Колесов, Степан Попов, Кирилл Зимин и Олег Гуменюк. Кадры 10-, 15- и 20-летней давности в материале Альфа ТВ.
Напомним, какие посты занимали герои этого выпуска на момент съемки и какие занимают сейчас:
– Валерий Вощевоз: председатель Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» и организации ветеранов «Боевое братство»;
– Иван Абрамов: 2005 год – координатор Амурского регионального отделения ЛДПР, 2020 год – член Совета Федерации от Амурской области;
– Степан Попов: 2006 год – депутат Благовещенской городской думы, 2020 – заместитель председателя городской думы 7-го созыва;
– Кирилл Зимин: 2006 год – депутат Благовещенской городской думы, 2020 – депутат Законодательного собрания Амурской области;
– Николай Колесов: 2007 год – губернатор Амурской области, 2020 год – председатель совета директоров АО «Завод Элекон»;
– Олег Гуменюк: 2010 год – министр спорта Амурской области, 2020 – мэр Владивостока.
Редакция Альфа ТВ публиковала кадры известных амурских журналистов в молодости. Вспоминала, как больше десяти лет назад выглядели деятели культуры Приамурья, шоумены и КВНщики. А также показывала молодыми нынешних управленцев Амурской области.
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