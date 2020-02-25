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25февраля
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сегодня, 15:25 2

С начала года в мэрию Благовещенска поступило около полусотни жалоб на бездомных собак

С начала года в мэрию Благовещенска поступило около полусотни жалоб на бездомных собак
Фото: pixabay.com

С начала 2020 года в управление ЖКХ администрации Благовещенска поступило 45 обращений от горожан с жалобами на бездомных собак. Заявки на отлов были направлены в адрес подрядной организации – благовещенского общественного фонда помощи животным «Горячие сердца».

В рамках муниципального контракта, заключенного 14 февраля, отловлено 19 животных.

В начале марта в Благовещенске будет заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание еще 50 безнадзорных собак. Аукцион проводился в феврале. По его итогам исполнителем контракта станет также благовещенский общественный фонд помощи животным «Горячие сердца».

Еще один муниципальный контракт планируется заключить на отлов и содержание 90 собак. В настоящее время специалисты готовят документацию для проведения аукциона. Кроме этого, в городе объявлен аукцион на оказание услуг по ветеринарному осмотру, стерилизации (кастрации), вакцинации и маркированию животных, содержащихся в приюте подрядной организации, сообщает пресс-служба мэрии.

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#городская власть #животные #мэрия

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Комментарии
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  • БМВ

    БМВ
    47 минут назад

    Телефоны и адрес озвучьте, куда заявки на отлов подавать. Или уже норма выполнена, деньги списаны, а на улицах стаи как бегали, так и бегают.В этом фонде на передержке уже больше находилось, еще до конкурса. Вот их сейчас и проведут как отловленных и простерилизованных.... А ситуация не изменится.

  • Случайная

    Случайная
    25 минут назад

    Ситуация не изменится в любом случае. Их же планируют обратно выпускать после стерилизации и временного содержания.

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