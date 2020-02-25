С начала года в мэрию Благовещенска поступило около полусотни жалоб на бездомных собак

С начала 2020 года в управление ЖКХ администрации Благовещенска поступило 45 обращений от горожан с жалобами на бездомных собак. Заявки на отлов были направлены в адрес подрядной организации – благовещенского общественного фонда помощи животным «Горячие сердца».

В рамках муниципального контракта, заключенного 14 февраля, отловлено 19 животных.

В начале марта в Благовещенске будет заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание еще 50 безнадзорных собак. Аукцион проводился в феврале. По его итогам исполнителем контракта станет также благовещенский общественный фонд помощи животным «Горячие сердца».

Еще один муниципальный контракт планируется заключить на отлов и содержание 90 собак. В настоящее время специалисты готовят документацию для проведения аукциона. Кроме этого, в городе объявлен аукцион на оказание услуг по ветеринарному осмотру, стерилизации (кастрации), вакцинации и маркированию животных, содержащихся в приюте подрядной организации, сообщает пресс-служба мэрии.