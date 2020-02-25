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Число зараженнных коронавирусом в КНР за пределами провинции Хубэй снижается

Число зараженнных коронавирусом в КНР за пределами провинции Хубэй снижается
Фото: pixabay.com

Число заражений коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй снижается. За прошедшие сутки по всей стране выявили лишь 9 новых случаев. При этом число выздоровевших пациентов уже 13-й день подряд превышает 1 000 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 508 новых случаев заражения, из них 499 – в провинции Хубэй. Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на данные госкомитета по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным от 31 провинции, зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны всего 27 232 человека, а общее число скончавшихся достигло 2 663. В настоящий момент все еще болеют 47 672 человека, из них 9 126 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц выписали 2 589 человек, скончались 71 (из них 68 – в провинции Хубэй).

В настоящее время зарегистрировано еще свыше 2 800 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 87 900 человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 499 случаев заражения (464 в городе Ухань), выписаны 2 116 человек (1391 – в Ухане), зарегистрировано 68 летальных случаев (56 – в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 786 случаев заражения, при этом уже более 18 800 пациентов выздоровели, а 2 563 скончались (в Ухане – 2 043). В настоящее время болеют 43 369 человек, из них 8 675 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлен 81 случаев заражения (из них два человека скончались, 19 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 30 человек (из них один скончался и 5 вылечились).

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#Китай #коронавирус в Китае

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