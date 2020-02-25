В Свободном на месте пожара найдено тело мужчины

Огнеборцы выезжали тушить пожар на частном подворье в Свободном. Происшествие обернулось трагедией: на месте обнаружили тело мужчины.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 25 февраля: на частном подворье на улице Литвиновской горели зимняя кухня и гараж, расположенные под одной крышей. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 5, в составе семи человек и двух единиц техники, прибыли на место. Строения горели открытым пламенем. В течение 15 минут возгорание ликвидировали.

На месте пожара обнаружено тело мужчины 1977 года рождения. Причина и виновник случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.