Российские банки обсуждают возможность перехода на электронное кредитование

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом рассказали в нескольких кредитных организациях.

О планах полностью отказаться от бумаги при заключении договоров «Известиям» сообщили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке. Представители организаций указали, что это гораздо быстрее и удобнее для клиента: экономится время на печать, подписание каждой страницы и ожидание визы контролера. Также уточняется, что благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заём за три минуты, а деньги поступят на счет клиента через десять минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней.

В свою очередь руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Молоканов заявил, что полностью перейти на цифру сейчас не позволяют требования Центробанка, который в некоторых случаях требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции.

Директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов считает, что риски для клиента при безбумажном оформлении кредитов снижаются. По его словам, такая система позволяет использовать несколько способов подтверждения: через личный кабинет и СМС, а в будущем по биометрии. Еще одним плюсом Мазов назвал минимизацию человеческого фактора.

В начале февраля эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал россиянам советы по защите от новой схемы мошенничества с кредитами. Он рассказал, что мошенники выдают деньги физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, после чего пропадают на долгий срок. В связи с этим должнику фактически некому выплачивать деньги, при этом по условиям договора процентная ставка может расти и задолженность быстро увеличивается. Чтобы избежать этого, Власов порекомендовал приходить в такие организации с двумя свидетелями, которые подтвердят, что вы взяли деньги именно в этом месте.