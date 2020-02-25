Из-за африканской чумы свиней в трех местах Архаринского района действует карантин

В Архаринском районе из-за выявления африканской чумы свиней у диких кабанов действует карантин сразу на трех участках. Проводятся все необходимые мероприятия.

Первым в районе карантин был наложен на территории государственного природного комплексного заказника областного значения «Ганукан». Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора Амурской области.

После того как случаи заражения кабанов АЧС подтвердились на территории Хинганского природного заповедника и на участке в трех километрах севернее села Сагибово, карантин с 18 февраля был введен и там.

Первой угрожаемой зоной со всеми необходимыми мероприятиями была объявлена территория в радиусе 5 километров от эпизоотического очага. Второй угрожаемой зоной по африканской чуме свиней была определена территория в радиусе 100 километров от эпизоотического очага.