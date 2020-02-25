Амурские военные приступили к стрельбам с использованием современных мишеней

Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к боевым стрельбам на полигонах с использованием мишеней высокой реалистичности.

Впервые для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах применяется более сотни различных статических и динамических мишеней, имитирующих живую силу, бронированную технику условного противника. Часть полигонного оборудования оснащено радиоуправляемыми мишенными комплексами.

Военнослужащие отработают навыки ведения огня из комплекса вооружения танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с применением современных прицелов.

К проведению боевых стрельб по новой модульной системе обучения привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники, пишет «Интерфакс – Дальний Восток».