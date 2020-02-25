Индийские строители могут заменить китайских на стройках Дальнего Востока

На Дальнем Востоке рассматривают возможность заменить китайских строителей на специалистов из Индии. На стройках макрорегиона из-за ограниченного въезда в Россию возник дефицит китайских рабочих. Причина – эпидемия коронавируса.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) рассматривает возможность трудоустройства на стройках ДФО индийских специалистов. Такое решение обсуждалось в связи с дефицитом китайских рабочих, которые сейчас не могут въехать в Россию из-за вспышки заболевания в КНР, вызванного коронавирусом нового типа, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Российская граница на Дальнем Востоке была частично закрыта 30 января, чтобы препятствовать распространению заболевания. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем практически прекращено. Грузовое сообщение сначала приостанавливалось, но сейчас продолжается в обычном порядке везде, кроме Амурской области.

«В ДФО из-за ситуации с коронавирусом пострадали больше всего стройки, потому что много китайских рабочих есть на стройках. Мы сейчас активно прорабатываем с Индией вопрос по привлечению индийских специалистов для работ на Дальнем Востоке», – сообщил собеседник агентства.

По словам главы АНО АПИ, также сейчас из-за санитарного ограничения в Россию не могут приехать китайские инвесторы. В результате на Дальний Восток не смогло прибыть более 50 инвесторов. «Они [китайцы] не могут выехать, а еще они боятся, что после выезда потом не смогут въехать к себе домой. Сегодня с китайскими партнерами по одному нашему проекту переговаривались по видеосвязи, они все сидят в масках, но на работу ходят», – рассказал Петухов.

Петухов отметил, что экономика России не зависит в полной мере только от сотрудничества с Китаем. «Надо понимать, что хоть Китай и является очень важным торговым партнером для России, но это не единственная страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У АПИ широчайшая география работы, мы работаем с инвесторами [из], если я помню правильно, более чем 10 стран. Надо отнестись с пониманием к ситуации коллег из Китая, они высокоорганизованные, у них есть масса возможностей, мы верим, что в Китае в ближайшем будущем наладятся дела. По нашим данным, с 10 марта они уже должны начать путешествовать, поэтому мы работу с ними не прекращаем, она для нас очень важна. Китай для нас – один из важнейших партнеров, особенно на Дальнем Востоке, но в корне неправильно говорить о том, что, кроме Китая и местных инвесторов, нам работать больше не с кем», – рассказал Петухов.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2 442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тысячам.