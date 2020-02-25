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25февраля
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сегодня, 13:49 3

Госдолг Амурской области составляет почти 27 миллиардов рублей

Госдолг Амурской области составляет почти 27 миллиардов рублей
Фото: Амур.инфо

Приамурье продолжает снижать госдолг. На 1 февраля 2020 года обязательства Амурской области перед кредиторами составили 26,985 миллиарда рублей.

По данным Минфина РФ регион постепенно снижает долговую нагрузку. Коммерческие кредиты в структуре госдолга Приамурья составляют 9,870 миллиарда рублей. Еще 17,115 миллиарда приходится на бюджетные кредиты. Иных долговых обязательств нет.

Муниципальный долг региона на 1 февраля 2020 года составил 1,719 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 октября 2019 года Приамурье сократило долговую нагрузку на 1,6 миллиарда рублей за год, сообщает ИА REGNUM.

В 2020 году из бюджета Амурской области на обслуживание госдолга планируют потратить около 914 миллионов рублей.

Минфин обнародовал данные по государственному долгу субъектов РФ на 1 февраля 2020 года. Дефицит финансов характерен для большинства российских регионов. Долг субъектов перед государством в 2019 году составлял 2,1 триллиона рублей

Среди всех регионов первые три места по объему долга занимают Московская область, Краснодарский и Красноярский край. Суммарный долг субъектов несколько лет снижается: в 2017 году он составлял 2,35 миллиарда рублей, а в 2018 году – 2,31 миллиарда. Эксперты отмечают, что снижение долговой суммы в период с 2018 по 2019 год является самым значимым за период прошедших 5 лет.

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#финансы

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    11 минут назад

    1,5 лярда выплачиваем, а обслуживаем ещё на лярд.

    может давайте без этого - без обслуживания обойдёмся?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    4 минуты назад

    "На 1 февраля 2020 года обязательства Амурской области перед кредиторами составили 26 985 миллиарда рублей". Увольте уже своих пЕсателей или ставьте правильно запятые. 26 985 миллиарда - это уже почти 27 триллионов тогда уж.

  • XANDER

    XANDER
    2 минуты назад

    А вы госдолг США видели ? )))

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