Ясно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 26 февраля

Фото: pixabay.com

26 февраля в Амурской области ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура ночью по северу опустится до минус 24...29, местами – до минус 20. По югу будет минус 14...19, местами – минус 21...26. Днем тепло: от нуля до минус 5, местами – около минус 10 градусов.

В Благовещенске ясно. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 13...15, днем – от нуля до 2 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.