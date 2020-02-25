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25февраля
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сегодня, 13:25 0

Ясно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 26 февраля

Ясно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 26 февраля
Фото: pixabay.com

26 февраля в Амурской области ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура ночью по северу опустится до минус 24...29, местами – до минус 20. По югу будет минус 14...19, местами – минус 21...26. Днем тепло: от нуля до минус 5, местами – около минус 10 градусов.

В Благовещенске ясно. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 13...15, днем – от нуля до 2 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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