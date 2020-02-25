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сегодня, 12:37 3

В ДТП в Белогорье травмирован пассажир такси

В ДТП в Белогорье травмирован пассажир такси

В ДТП с участием такси, которое произошло в селе Белогорье, травмы получил пассажир. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Авария произошла 24 февраля около 15:20. Проводится проверка.

«На автодороге станции Призейская водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги и наезд на препятствие – дерево. В результате ДТП пассажир 1968 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу», – сообщили в пресс-службе амурского УМВД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Интересная история.... Вроде как перевозить пассажиров имеют права лица с опытом вождения от 3-х лет. Если мальчику 18-19 лет, то, соответственно, за рулем он год-максимум два....

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    с опытом в пассажирских перевозках -3, а по стажу - все 5)

  • CherrySweet

    CherrySweet
    30 минут назад

    потому что агрегатам насрать, кого брать в рабы. С правами и без, со стажем и без оного.. А пассам плевать на безопасность, знает город или нет, русский или приезжий.. садятся и с таким юнцом едут

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