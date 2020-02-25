В ДТП в Белогорье травмирован пассажир такси

В ДТП с участием такси, которое произошло в селе Белогорье, травмы получил пассажир. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Авария произошла 24 февраля около 15:20. Проводится проверка. «На автодороге станции Призейская водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги и наезд на препятствие – дерево. В результате ДТП пассажир 1968 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу», – сообщили в пресс-службе амурского УМВД.

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Любовь Чуприна