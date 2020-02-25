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Суд Благовещенска обязал управляйку решить фекальную проблему в доме Приемыхова

Суд Благовещенска обязал управляйку решить фекальную проблему в доме Приемыхова
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес решение в пользу собственника квартиры, которую заливает сточными водами. Управляйку обязали обслуживать канализацию по адресу: Чайковского, 207, не реже одного раза в месяц, а также выплатить пострадавшей стороне 160 тысяч рублей

Жительница Благовещенска Ирина Верегина купила проблемную квартиру на первом этаже в доме 1957 года постройки. Уже после покупки выяснилось, что под полом жилища проходит канализация. Неприятный запах, который периодически появляется в помещении, – только часть проблемы.

Жилищной катастрофой для собственника оборачивается каждый засор в коммуникациях. В такие моменты зловонные сточные воды заполняют не только подполье, но и саму квартиру. Засоры в канализации, по словам благовещенки, случаются стабильно два раза в месяц. В ответ на жалобы в обслуживающую организацию благовещенка получала упреки сантехников в неумении пользоваться инженерными коммуникациями.

После обращения пострадавшей в областное правительство жилищная комиссия провела осмотр квартиры, но отказала в помощи, сославшись на то, что жилье – частная собственность. Борьбу с нечистотами пенсионерка, купившая квартиру за 2,5 миллиона рублей, вела пять лет. В итоге терпение Ирины Верегиной лопнуло – она эвакуировалась к сыну и начала готовить документы в суд.

Как сообщил юрист Игорь Волобуев, в феврале 2018 года был подан иск к управляющей компании. Тяжбы за право жить в комфортных условиях длились почти год. За это время в деле поменялось трое судей, и были проведены две судебные экспертизы. Решение приняли в последний день января 2020 года. В пользу обладательницы «нехорошей квартиры» в совокупном размере были взысканы более 160 000 рублей. Также суд обязал управляющую компанию утвердить график работ по обслуживанию внутренних сетей согласно ГОСТу – не реже одного раза в месяц.

Трехэтажный дом № 207 на улице Чайковского, построенный в эпоху правления Хрущёва, имеет, можно сказать, творческую историю. В период с 1959 по 1965 годы в одной из квартир на городской окраине жила семья известного актера, режиссера, сценариста Валерия Приемыхова. В 2003 году фонд его имени установил на доме мемориальную доску, напоминающую горожанам и особенно современным жильцам об известном соседе. В квартире, где жил актер, представители фонда даже собирались открыть музей.

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#ЖКХ

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