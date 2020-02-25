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сегодня, 11:37 0

В Башкирии женщина с двумя детьми набросилась на таксиста (видео)

В Башкирии женщина с двумя детьми набросилась на таксиста (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

В Башкирии произошёл конфликт между женщиной и водителем такси. Причиной ссоры стало отсутствие детского кресла для второго ребёнка, без которого таксист отказался везти пассажиров.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», при заказе женщина не указала, что вместе с ней будет двое детей.

Видео снял и опубликовал водитель машины. На кадрах видно, как клиентка настойчиво отказывается выходить из машины, хотя её дети уговаривают покинуть автомобиль и заказать новое такси. Когда девушка наконец дозванивается в диспетчерскую, то при новом заказе говорит, что детей с ней вовсе нет. Тогда водитель решает её поправить, за что получает от разъярённой клиентки несколько ударов.

Увидевшие это дети сильно испугались и начали плакать, прося мать выйти из машины, однако и это женщина игнорирует. Тогда инициативу в свои руки взял сам водитель: он вышел из машины, открыл дверь и попросил пассажиров покинуть салон. Клиентка некоторое время упиралась, но потом всё же вышла и пожелала мужчине попасть в ДТП.

Ранее похожая история произошла в Москве. Там разбушевалась фитнес-тренер, которая опаздывала на работу. Фразы из ролика «Вези меня, мразь!» и «Меня люди ждут» разлетелись по Сети и стали крылатыми, сообщает Life. Девушка позже объяснила, что водитель якобы первым стал хамить, отказывался ехать быстрее, а потом вовсе угрожал высадить её на Можайском шоссе.

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#происшествия #дети #жизнь

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