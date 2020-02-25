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25февраля
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сегодня, 11:04 0

Восемь школьников из Тынды стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады

Восемь школьников из Тынды стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
Фото: администрация Тынды

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который прошел в Благовещенске в январе-феврале 2020 года, приняли участие школьники из Тынды. Всего участниками олимпиады стали 34 ученика 9-11 классов тындинских школ.

В результате четыре школьника из столицы БАМа стали победителями по четырем предметам: информатика – Дмитрий Покшиванов, МОБУ СОШ № 7, литература – Виктория Мустафина, МОБУ СОШ № 6, мировая художественная культура – Елизавета Якимова, МОБУ СОШ № 6, физическая культура – Владимир Лапшин, МОБУ лицей № 8.

Также призёрами регионального этапа стали ещё четыре тындинских школьника. Игорь Дмитриев из МОБУ лицей № 8 по обществознанию, Немцева Вероника, МОБУ СОШ № 2 – география, Вишневкин Евгений, МОАУ гимназия № 2 по химии и Музафаров Артем, МОБУ СОШ № 7 – по истории.

«В медальном зачете по олимпийской системе мы впервые за 10 лет заняли одновременно такое количество первых и призовых мест, при этом три года подряд учащиеся из северной столицы Приамурья становятся призерами по предмету физическая культура», – отмечают в управлении образования администрации Тынды. В 2019 году призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников смогли стать три тындинских школьника, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #Тында #школа

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