Транспортная блокада: благовещенцы жалуются на пробки из-за перекрытия виадука (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

«Микрорайон и все, кто выезжает с Новотройки, Чигирей и свободненской трассы, – в транспортной блокаде. Закрыт путепровод на Загородной до октября. Это капец, товарищи», – написала у себя в Инстаграме благовещенка, попавшая в пробку.

Путепровод на Загородной перекрыли 22 февраля, в субботу. Однако проблему с передвижением автомобилисты остро почувствовали в первый день рабочей недели, 25 февраля. Для проезда закрыли две полосы из четырех на участке протяженностью около 360 метров — от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

«Сегодняшнее утро началось с какой-то аномалии. Забыв о том, что виадук закрыли, я вышла на работу, как обычно. Но уже подходя к остановке, обратила внимание, что проезд на кольцо с Игнатьевского шоссе практически до Дьяченко в машинах. Ну и собственно, из-за этой пробки сбилось время автобусов. Когда села в автобус, водитель нервничал. В общем, из-за транспортного коллапса на работу сегодня я добиралась на 15 минут дольше, чем обычно», – рассказала горожанка Виктория.

«На работу ехал к восьми, встал в большую пробку на кольце. Последний раз такое было, когда на Калинина шел ремонт дороги, тоже стояли долго. Многие водители на круге нарушали правила из-за пробки, что повышает вероятность ДТП. Я решил не рисковать и поехал не по Калинина, а по Театральной», – пожаловался еще один житель областного центра.

Путепровод на улице Загородной будут ремонтировать до октября 2020 года. Пока движение по нему будет ограничено частично. Полностью его перекроют на время основных работ – замены несущих конструкций. Они, согласно графику, будут проводиться с конца марта до начала сентября.

Ранее в мэрии озвучили список улиц, которые будут оптимальны для перераспределения транспортных потоков. Это Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением машин на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозировалось увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.

Мэр Благовещенска Валентина Калита ранее поручила осуществлять ежедневный мониторинг загруженности дорог, на которые перераспределится транспорт, в том числе с использованием камер наружного наблюдения системы «Умный город», усилить работу ГИБДД по патрулированию районов объезда.

Виадук возвели в 1985 году, сейчас он находится в предаварийном состоянии. В ходе капитального ремонта специалисты заменят дефектные балки. Для этого пролетные строения путепровода придется поднять на высоту до полуметра. На путепроводе также поменяют дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. Также будут отремонтированы подъезды к путепроводу протяженностью 360 метров. По информации амурского правительства, работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились.

«Амурская область впервые стала участником нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. За первый год реализации мы отремонтировали 28 участков дорог Благовещенской агломерации. Здесь же в 2020 году реконструкции подвергнутся 5 объектов по нацпроекту. Участков меньше, но их протяженность больше (в общем 12 километров) и сложность работ выше», – пояснил губернатор Амурской область Василий Орлов.

«По поручению губернатора на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной – это необходимость, не ремонтировать нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.