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25февраля
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Транспортная блокада: благовещенцы жалуются на пробки из-за перекрытия виадука (фото, видео)

Транспортная блокада: благовещенцы жалуются на пробки из-за перекрытия виадука (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

Утром 25 февраля благовещенцы, пытавшиеся уехать из микрорайона и ближайших к нему территорий в центр города, массово застряли в пробках. Причиной этому стало частичное перекрытие виадука на улице Загородной. Дорожную проблему жители областного центра уже успели окрестить транспортной блокадой и аномалией.

«Микрорайон и все, кто выезжает с Новотройки, Чигирей и свободненской трассы, – в транспортной блокаде. Закрыт путепровод на Загородной до октября. Это капец, товарищи», – написала у себя в Инстаграме благовещенка, попавшая в пробку.

Путепровод на Загородной перекрыли 22 февраля, в субботу. Однако проблему с передвижением автомобилисты остро почувствовали в первый день рабочей недели, 25 февраля. Для проезда закрыли две полосы из четырех на участке протяженностью около 360 метров — от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

«Сегодняшнее утро началось с какой-то аномалии. Забыв о том, что виадук закрыли, я вышла на работу, как обычно. Но уже подходя к остановке, обратила внимание, что проезд на кольцо с Игнатьевского шоссе практически до Дьяченко в машинах. Ну и собственно, из-за этой пробки сбилось время автобусов. Когда села в автобус, водитель нервничал. В общем, из-за транспортного коллапса на работу сегодня я добиралась на 15 минут дольше, чем обычно», – рассказала горожанка Виктория.

«На работу ехал к восьми, встал в большую пробку на кольце. Последний раз такое было, когда на Калинина шел ремонт дороги, тоже стояли долго. Многие водители на круге нарушали правила из-за пробки, что повышает вероятность ДТП. Я решил не рисковать и поехал не по Калинина, а по Театральной», – пожаловался еще один житель областного центра.

Путепровод на улице Загородной будут ремонтировать до октября 2020 года. Пока движение по нему будет ограничено частично. Полностью его перекроют на время основных работ – замены несущих конструкций. Они, согласно графику, будут проводиться с конца марта до начала сентября.

Ранее в мэрии озвучили список улиц, которые будут оптимальны для перераспределения транспортных потоков. Это Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением машин на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозировалось увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.

Мэр Благовещенска Валентина Калита ранее поручила осуществлять ежедневный мониторинг загруженности дорог, на которые перераспределится транспорт, в том числе с использованием камер наружного наблюдения системы «Умный город», усилить работу ГИБДД по патрулированию районов объезда.

Виадук возвели в 1985 году, сейчас он находится в предаварийном состоянии. В ходе капитального ремонта специалисты заменят дефектные балки. Для этого пролетные строения путепровода придется поднять на высоту до полуметра. На путепроводе также поменяют дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. Также будут отремонтированы подъезды к путепроводу протяженностью 360 метров. По информации амурского правительства, работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились.

«Амурская область впервые стала участником нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. За первый год реализации мы отремонтировали 28 участков дорог Благовещенской агломерации. Здесь же в 2020 году реконструкции подвергнутся 5 объектов по нацпроекту. Участков меньше, но их протяженность больше (в общем 12 километров) и сложность работ выше», – пояснил губернатор Амурской область Василий Орлов.

«По поручению губернатора на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной – это необходимость, не ремонтировать нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    А быстрее работать не судьба? Практически год будут ковыряться. И как это обычно бывает, сидят три узбека без дела, а работа вроде идёт.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    раз разница всего лишь в 15 минут, то, думаю, можно и жопу свою поднимать на 15 минут раньше? Я сегодня там ехала в 7.10 - пробок не ощущала. Ехала по Загородной

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Зачем ехать в 7.10 если на работу надо к 8ми?

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    Тоже всегда их микрорайона в 7.10-7.15 выезжаем и никаких пробок. На работу к 8. Не страшно и на полчаса раньше начать работать

  • Хасан25

    Хасан25
    2 часа назад

    Родя

    Зачем ехать в 7.10 если на работу надо к 8ми?



    Тогда стой в пробке и не ной!

  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    А что будет, если летом будут закрыты и Калинина, и Загородная?..

  • Фёдор Валерьевич

    Фёдор Валерьевич
    2 часа назад

    То то я и думаю почему сегодня по путепроводу проехал без проблем!? Оказывается все на Калинина ринулись. Ребята езжайте через путепровод, там вообще проезд по времени как и раньше. А по Калинина говорят ДТП было, поэтому и затор образовался

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    Родя

    А быстрее работать не судьба? Практически год будут ковыряться. И как это обычно бывает, сидят три узбека без дела, а работа вроде идёт.



    Сам то быстро на работе шустришь, или чаи гоняешь и на форумах сидишь?

  • in essence

    in essence
    2 часа назад

    Огласите подрядчика, супер подрядчика

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    2 часа назад

    А чего жаловаться? Ремонтировать надо? Надо!Можно подумать первый год ремонтируют дороги в Благовещенске. Каждый раз прям неожиданность-неожиданность для автомобилистов

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    А с начальством договориться никак, по части начинать работать на 30 минут раньше и уходить тоже?

    Я думаю пойдут навстречу. Лучше уж такой сотрудник, чем постоянно опаздывающий из за пробок.

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    2 часа назад

    Особенно улыбнуло от слова блокада!ну ей богу...

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    на автобусе надо ездить -как все простые люди

  • topaz

    topaz
    2 часа назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    А с начальством договориться никак, по части начинать работать на 30 минут раньше и уходить тоже?

    Я думаю пойдут навстречу. Лучше уж такой сотрудник, чем постоянно опаздывающий из за пробок.



    Ну что вы, не царское это дело искать компромиссы. Лучше орать на пустом месте

  • topaz

    topaz
    2 часа назад

    жирафбольшой

    Особенно улыбнуло от слова блокада!ну ей богу...



    Жители окрестили. Да да, конечно. Жители. Именно жители, а не жадные до просмотров писаки, ну ну

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    жирафбольшой

    А чего жаловаться? Ремонтировать надо? Надо!Можно подумать первый год ремонтируют дороги в Благовещенске. Каждый раз прям неожиданность-неожиданность для автомобилистов



    Видимо хотят чтобы как в Свободном виадук обвалился и вообще никакого проезда не было! Администрация наоборот в кое то веки решила заранее отремонтировать путепровод, чтобы в будущем проблем избежать, но всегда найдутся паршивые овцы которым что не сделай все поперек одного места!

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    а смету ремонта как в Норвегии выложить можно?

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Изнуренков
    Родя

    А быстрее работать не судьба? Практически год будут ковыряться. И как это обычно бывает, сидят три узбека без дела, а работа вроде идёт.



    Сам то быстро на работе шустришь, или чаи гоняешь и на форумах сидишь?


    Я сам себе начальник. Могу и чаи гонять и на форумах сидеть и зарабатывать. И уж точно не стал бы приезжать чтоб поработать на пол часа больше

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    надеюсь сроки взяты с запасом (до октября) и ремонт окончат не как на Трудовой/Горького.......

  • topaz

    topaz
    1 час назад

    Родя

    Изнуренков

    Родя

    А быстрее работать не судьба? Практически год будут ковыряться. И как это обычно бывает, сидят три узбека без дела, а работа вроде идёт.



    Сам то быстро на работе шустришь, или чаи гоняешь и на форумах сидишь?



    Я сам себе начальник. Могу и чаи гонять и на форумах сидеть и зарабатывать. И уж точно не стал бы приезжать чтоб поработать на пол часа больше


    Тогда приезжайте позже. Начальник не опаздывает, а задерживается)))))

  • Brassman

    Brassman
    1 час назад

    Че вы ноете? дорогу делают вам, чем не довольны?

  • Brassman

    Brassman
    1 час назад

    Че вы ноете? дорогу делают вам, чем не довольны?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    РодяЗачем ехать в 7.10 если на работу надо к 8ми?


    Чтоб точно не опоздать. Чайку хлебануть до рабочего дня

  • БМВ

    БМВ
    1 час назад

    Не ремонтируют- не довольны, ремонтируют- опять не довольны. Видимо проблема не в ремонте....

  • ямщик

    ямщик
    54 минуты назад

    Да просто надо в Микрашку еще одну дорогу сделать - Нагорную продлить до Игнатьевского шоссе. И будет отлично.

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    41 минута назад

    лучше ремонт, чем ездить по аварийному мосту, есть деньги на ремонт еще лучше

  • Трапеза Смысла

    Трапеза Смысла
    31 минута назад

    Благовещенский автолюбитель: БЕДААА ДОРОГИ НЕ РЕМОНТИРУЮТ! Этот же благовещенский автолюбитель: БЕДАААА ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТ! Беда в ваших головах. Не умеете ждать больше на 20-30 секунд - садитесь на автобусы или гуляйте пешком, тепло уже. Паникагоны чёртовы.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    15 минут назад



    в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной



    "Микраховские" и "Чигиринские" чёто слишком рано возбудились)

    Вот когда летом Калинина перекроют - вы там в 6 на работу выезжать начнёте

    щас - это лишь прелюдия. ждите настоящего БДСМ.

  • Brassman

    Brassman
    13 минут назад

    БЛОКАДА... Какая нахер блокада? Временные ограничения обычное, дорогу сделают! Вот в Ленинграде - вот что блокада!!! Кто и чем не доволен, я понять не могу!

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