В амурском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать продукты на Масленицу

Специалисты амурского Роспотребнадзора опубликовали советы для хозяек о том, как сделать хороший праздничный стол на Масленицу. Рассказали, на что обращать внимание при выборе основных продуктов: муки, молока, сливочного и растительного масла, сметаны.

Так, муку советуют брать только высшего «самого нежного» сорта, где частички мельче. При этом выбирать муку в бумажных пакетах, где она «дышит» и дольше сохраняет свои свойства. Муку в полиэтиленовом пакете необходимо периодически встряхивать, а если она хранится больше двух-трех месяцев, то даже просеивать. Качественная мука должна быть без посторонних включений.

Молоко стоит покупать только в целой упаковке и внимательно изучать состав, обращая внимание, молоко это или молокосодержащий продукт. При покупке сырого молока нужно убедиться, что у продавца есть разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, но и в этом случае перед употреблением его нужно прокипятить.

В настоящем сливочном масле, говорят в ведомстве, не должно быть растительных жиров. В составе должны фигурировать только сливки и цельное молоко, иногда соль. Если в составе присутствует пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или ингредиент под названием «заменитель молочных жиров», то это маргарин или спред «что бы там ни обещала упаковка». Это уже не настоящее масло, а смесь из растительных и животных жиров. На потребительской упаковке должно быть написано не просто «масло», а «масло сливочное», «масло любительское», «масло крестьянское», «масло бутербродное» или «масло чайное».

При покупке сметаны необходимо обратить внимание на наименование – должно быть четко прописано название «сметана», под названиями «сметания», «сметанка» часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. В состав должны входить ингредиенты, разрешенные государственным стандартом: сливки, закваска, молоко или молочные продукты. Никаких растительных жиров, ароматизаторов, загустителей, консервантов в традиционной сметане быть не должно.

Продажа яиц в отделах (секциях) организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению не допускается. Также запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности и с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, «тек», «бой». Качество яиц в местах их продажи советуют проверять на овоскопе.

Масло растительное после покупки необходимо правильно хранить¸ то есть не в открытой емкости. После покупки можно перелить масло в стеклянную емкость, но обязательно закрытую. Хранить емкость с маслом нужно в темном месте: на закрытой полке или в холодильнике, поскольку на свету разрушается ценный витамин Е – природный антиоксидант, содержащийся в масле.

Хлебопекарные дрожжи, отвечающие требованиям стандарта, должны иметь сероватый с желтым оттенком цвет, без темных пятен на поверхности. Консистенция дрожжей плотная, они должны легко ломаться, а не мазаться. Стоит отдать предпочтение продукту высшего сорта и сделанному по ГОСТу. При покупке импортных дрожжей (чаще всего встречаются французские), обязательно прочитать всю информацию на упаковке – самое главное, дата выпуска и срок годности товара. Сухие дрожжи могут храниться не больше 1 года. Однако, чем свежее продукт, тем лучше. По данным специалистов, с каждым месяцем «подъемная сила» грибочков снижается на 5 %. Причем эти расчеты делались с учетом идеальных условий хранения продукта – в сухом помещении и при температуре не выше 15 градусов.

В обязательном порядке на всех продуктах должна иметься четкая информация о дате изготовления, сроке годности продукта и условиях хранения.