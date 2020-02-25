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сегодня, 10:39 1

Власти Китая решили искоренить у населения привычку есть мясо диких животных

Власти Китая решили искоренить у населения привычку есть мясо диких животных
Фото: www.chinadailyasia.com

Высший законодательный орган Китая – постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей – принял решение – запретить нелегальную торговлю дикими животными и искоренить привычку есть их мясо. Это связано с эпидемией коронавируса. Решение ПК ВСНП вступило в силу 24 февраля.

«Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) путем голосования в ходе заседания в понедельник постановил полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения», – говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что с самого начала эпидемии нового типа коронавируса большое общественное внимание привлекли нерешенные проблемы в области торговли дикими животными и риск, который они несут для безопасности общественного здоровья.

Указано, что в этот критический для борьбы с коронавирусом момент было крайне необходимо, чтобы ПК ВСНП как можно скорее принял специальное решение, цель которого заключается в своевременном и всеобъемлющем запрете на употребление в пищу мяса диких животных и пресечении незаконной торговли ими, а также в обеспечении необходимых законодательных гарантий для победы над эпидемией и защиты жизни и здоровья людей, сообщает РИА Новости.

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#животные #здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    3 минуты назад

    Давно пора, правильное решение.

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