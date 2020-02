Амурский вокалист не попал в финал конкурса на канале «Россия-1»

Тындинский ученик 11 класса Максим Дмитриев выступил на телевизионном конкурсе вокалистов «Ну-ка, все вместе»! Программа с участием амурчанина вышла в эфир 23 февраля.

Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» – адаптация британского проекта All Together Now. Выступления участников оценивают 100 человек – певцы, композиторы, продюсеры. За минуту, пока выступает один из конкурсантов, члены жюри могут либо встать, поддержав исполнителя, либо оставить номер без внимания. В финал выходят лишь двое из восьми конкурсантов – те, кто сможет поднять больше всего экспертов, в идеале – всю сотню. На кону – один миллион рублей и возможность записать свой первый хит.

Максим Дмитриев перед выступлением рассказал, что собирается поступать в музыкальное училище имени Гнесиных. «Я пришел сюда, чтобы услышать мнение профессионалов, чтобы понять, что мне нужно исправить в дальнейшем», – сказал он.

Максим исполнил известную песню «Снегири» группы «Иванушки International». Выступление поддержали 55 членов жюри, в том числе ведущий Николай Басков, однако этого не хватило для выхода в финал.

«Я встал не только потому, что был очень красивый и невероятно кристальный голос в самом начале, – объяснил свой выбор Николай Басков. – Я встал потому, что у парня сегодня вот такой дебют. И наша программа дает возможность, чтобы не только мы оценили, но самое главное – телезрители. Мы делаем все возможное, чтобы открывались новые имена, люди смотрели на себя со стороны. Он увидит себя на экране, поймет свои недочеты, свои ошибки. Чем больше конкурсов – тем больше мы поднимаем свой уровень профессионализма. У тебя все впереди».

Еще один член жюри, преподаватель колледжа искусств Семён Леман также поддержал выступление тындинца: «Вы в начале своего выступления показали невероятную кантилену своего голоса. Невероятная мягкость тембра вашего высокого тенора. Поэтому мы вас поддержали».

Как сообщало «Амур.инфо», Максим Дмитриев – воспитанник образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» города Тынды, обладатель звания «Лучший детский голос Амурской области», семикратный победитель международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при международного конкурса Gorski Vijenac в Черногории. Также юный вокалист не раз становился стипендиатом премии губернатора Амурской области одаренным детям и стипендиатом мэра Тынды.