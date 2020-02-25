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сегодня, 10:17 0

В районе ОКЦ на Масленицу ограничат движение транспорта

В районе ОКЦ на Масленицу ограничат движение транспорта
Фото: архив Амур.инфо

В воскресенье, 1 марта, в областном центре на площади ОКЦ пройдут мероприятия, посвященные празднику Масленицы. На это время будет ограничено движение транспорта с 11:00 до 15:30 на участке улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

Движение ограничивают для обеспечения безопасности при проведении народного масленичного гулянья. Праздник в текущем году пройдет на площади ОКЦ в связи с тем, что площадь Ленина готовят к масштабным ремонтным работам.

«Площадь ОКЦ находится в стороне от транспортной дорожной сети, поэтому общественный транспорт не попадет под ограничение дорожного движения. Перекрывать будем только улицу Трудовую от Ленина до Краснофлотской, где будет формироваться "масленичный поезд"», – отметил на заседании организационного комитета начальник специального отдела администрации Благовещенска Олег Храмов.

Также на время проведения праздничных мероприятий по улице Ленина от Шимановского до Театральной будет ограничена скорость движения транспортных средств до 20 километров в час, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятия, посвященные празднику Масленицы, начнутся на площади ОКЦ в 12:00. Специально для этого был закуплен новый реквизит.

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#праздники #транспорт

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