Приамурье оказалось на 79 месте в рейтинге по аварийности на дорогах

Амурская область заняла 79 место в рейтинге по количеству ДТП на дорогах за 2019 год. В регионе зафиксировано 455 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Для оценки уровня аварийности на дорогах эксперты составили рейтинг регионов РФ.

В 2019 году, по данным МВД, в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 2,2 % меньше, чем в предыдущем году. Число пострадавших в ДТП также снизилось – число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8 %, а число раненых на – 1,9 %. Вместе с тем количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах РФ различается существенно.

Рейтинг, который подготовили эксперты РИА Новости, строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона. В целом по Российской Федерации по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 294 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 28 регионах.

Как следует из проведенного исследования, самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими.

За ней следуют Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 200.

Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, что почти в три раза выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Ярославской области.

Еще в пяти регионах – Амурской области, Тюменской области, Карачаево-Черкесской Республике, Владимирской области и Омской области – количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта находится в диапазоне от 450 до 500.

Количество ДТП в 2019 году снизилось по сравнению с предыдущим годом в 58 регионах. Лидером по снижению является Чукотский автономный округ, а также Ростовская область, Новосибирская область и Республика Саха (Якутия). Наиболее существенно – более чем на 10 % – количество ДТП выросло в Чеченской Республике, Севастополе, Магаданской области и Республике Марий Эл.

В семи регионах число пострадавших в ДТП не превысило 0,1 % населения.

Лидером по числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чеченская Республика и Чукотский автономный округ, где на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 34 и 36 пострадавших в ДТП.

В пяти регионах число пострадавших в ДТП изменяется в диапазоне от 0,07 % до 0,1 % населения. Это Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Москва, Ненецкий автономный округ, Томская область.

Также Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан занимают соответственно 85, 84 и 82 места по доле погибших в числе пострадавших в ДТП. В этих регионах на тысячу пострадавших в ДТП приходится более 130 погибших. 83-е место по данному показателю занимает Кабардино-Балкарская Республика. Самая низкая доля погибших в числе пострадавших в ДТП в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.