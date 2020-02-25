Осталось несколько дней на выбор места для благоустройства в Благовещенске

В областном центре Приамурья продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Рейтинговое голосование продлится до субботы, 29 февраля.

В благовещенской мэрии горожан призывают проявить активность, чтобы в итоге была благоустроена именно та территория, которая будет востребована больше всего. В перечень общественных территорий, которые предложено благоустроить, внесены:

– сквер водников (Ленина, 61); – территория в микрорайоне Солнечный, район нового корпуса детского сада № 60; – сквер «Бабочка»; – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской; – сквер Приёмыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская); – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Каждый участник рейтингового голосования может выбрать до 3 понравившихся территорий.

Проголосовать можно в разделе «Рейтинговое голосование», размещенном на главной странице сайта администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.

Национальный проект «Жилье и городская среда», который до 2019 года назывался «Формирование современной городской среды», реализуется в Благовещенске с 2017 года. За этот период в амурской столице благоустроили три территории: участок набережной от улицы Святителя Иннокентия до Пионерской (детская площадка), парк Дружбы, сквер в 433 квартале в районе улицы Зеленой, 30. В 2020 году будет благоустроен сквер в микрорайоне, около ТЦ «От и До».