Осталось несколько дней на выбор места для благоустройства в Благовещенске
В областном центре Приамурья продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Рейтинговое голосование продлится до субботы, 29 февраля.
В благовещенской мэрии горожан призывают проявить активность, чтобы в итоге была благоустроена именно та территория, которая будет востребована больше всего. В перечень общественных территорий, которые предложено благоустроить, внесены:
- – сквер водников (Ленина, 61);
- – территория в микрорайоне Солнечный, район нового корпуса детского сада № 60;
- – сквер «Бабочка»;
- – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
- – сквер Приёмыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);
- – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.
Каждый участник рейтингового голосования может выбрать до 3 понравившихся территорий.
Проголосовать можно в разделе «Рейтинговое голосование», размещенном на главной странице сайта администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.
Национальный проект «Жилье и городская среда», который до 2019 года назывался «Формирование современной городской среды», реализуется в Благовещенске с 2017 года. За этот период в амурской столице благоустроили три территории: участок набережной от улицы Святителя Иннокентия до Пионерской (детская площадка), парк Дружбы, сквер в 433 квартале в районе улицы Зеленой, 30. В 2020 году будет благоустроен сквер в микрорайоне, около ТЦ «От и До».
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