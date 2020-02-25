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25февраля
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сегодня, 09:36 0

Осталось несколько дней на выбор места для благоустройства в Благовещенске

Осталось несколько дней на выбор места для благоустройства в Благовещенске
Фото: gelio.livejournal.com

В областном центре Приамурья продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Рейтинговое голосование продлится до субботы, 29 февраля.

В благовещенской мэрии горожан призывают проявить активность, чтобы в итоге была благоустроена именно та территория, которая будет востребована больше всего. В перечень общественных территорий, которые предложено благоустроить, внесены:

  1. – сквер водников (Ленина, 61);
  2. – территория в микрорайоне Солнечный, район нового корпуса детского сада № 60;
  3. – сквер «Бабочка»;
  4. – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
  5. – сквер Приёмыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);
  6. – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Каждый участник рейтингового голосования может выбрать до 3 понравившихся территорий.

Проголосовать можно в разделе «Рейтинговое голосование», размещенном на главной странице сайта администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.

Национальный проект «Жилье и городская среда», который до 2019 года назывался «Формирование современной городской среды», реализуется в Благовещенске с 2017 года. За этот период в амурской столице благоустроили три территории: участок набережной от улицы Святителя Иннокентия до Пионерской (детская площадка), парк Дружбы, сквер в 433 квартале в районе улицы Зеленой, 30. В 2020 году будет благоустроен сквер в микрорайоне, около ТЦ «От и До».

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#городская власть #жизнь #мэрия #строительство

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