Онищенко призвал запретить татуировки в России: обзор прессы

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Президент РФ поздравил буддистов с Новым годом; Валерия собралась создать партию и баллотироваться в Госдуму; в Италии раньше времени закрыли Венецианский карнавал из-за коронавируса. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Российской газете» я прочел о том, что президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, отметил глава государства. Владимир Владимирович пожелал буддистам счастливого нового года и успехов в добрых делах и начинаниях. И ни слова о новой Конституции, а ведь буддистам явно интересно, найдется ли им место в Основном законе государства.

Также в номере

О чем еще можно прочесть в главной газете страны. О том, что Шнур, теперь уже Сергей Шнуров, вступил в партию Роста, и в следующем году выберется депутатом Госдумы. Надо бы и отчество разузнать и запомнить. Кстати, в «Комсомолке» пишут о том, что в Госдуму собралась и Валерия. Она собирается создать партию «Сильные женщины». Еще узнал, что в Якутии алмазам весом более 50 карат присвоят имена героев Великой Отечественной войны, а это более 11 тысяч человек.

А еще в газете пишут о том, что Геннадий Онищенко осудил туземную моду на татуировки и призвал их в России запретить. Бывший глава Роспотребнадзора заметил, что татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов», а мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране. То есть, разрисовывают себя те, кого этот кризис затронул. Мог бы и не столь витиевато выразиться.

Вам статья

Ну и, понятно, о коронавирусе, без него сейчас никак. Так вот, с одной стороны, пишут, что вроде как волна пошла на убыль, а с другой, как говорится в «Известиях», в Италии, где известный недуг разгулялся не на шутку, раньше времени закрыли Венецианский карнавал. А что такое запретить Венецианский карнавал… Это все равно, что в России отменить новогодние каникулы. И даже еще печальнее. И на этом дальнейшие сообщения о мировой боязни коронавируса я прекращаю. Есть еще о чем поговорить.

Полный абзац

Вот, например, о чем прочел в «Панораме». Погранслужба Украины задержала гражданина РФ, который попытался провезти через границу шесть тысяч долларов. И чтобы пограничники закрыли на это глаза, он предлагал им пять тысяч рублей. Для «легализации» его действий. Это, понятно, сильно возмутило пограничников. И я с ними вполне солидарен: если бы наоборот, он им предложил 6 тысяч долларов, чтобы провезти 5 тысяч рублей, тогда куда ни шло. Ну, в общем, прокололся.

Напишут же такое

Далее «Комсомольская правда», рассказывающая о том, о чем вы и сами знаете: нефтяные миллиарды не делают жизнь россиян лучше – раз. Дети российских знаменитостей предпочитают учиться за границей – два. Чтобы хоть как-то отдохнуть, надо копить – три. Байкал убивают китайские туристы и российские пофигисты – четыре. Думаю, что и пятое – крысы переживут нас – вы тоже осознаёте. Так я и добрался до последней страницы, где занялся гоголиадой: начал, как в хрестоматийной «Женитьбе», мечтательно приставлять к ногам девушки на фото лицо другой девушки из другого номера «Комсомолки». Ну и т.д.

На посошок

Ну и совершеннейший курьез – я нашел эту заметку в еженедельнике «Моя семья». Здесь о том, как жительница Якутии позвонила в полицию и заявила о краже коня с сумкой. Ну, понятно: стоял конь, к седлу, наверное, была приторочена сумка, а коня увели. На место происшествия выехала оперативная группа. Несколько минут полицейские, опрашивающие потерпевшую, ничего не могли понять, а потом, в конце концов, уяснили, что украли не коня с сумкой, а сумку коньяка. Прикол, да?