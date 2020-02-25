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25февраля
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 24 февраля

Выбор читателей за 24 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 24 февраля.

Известный российский певец поделился невеселыми воспоминаниями о службе в Амурской области

Российский исполнитель и композитор, известный по хиту «Плот» Юрий Лоза, проходил срочную службу в Амурской области. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

На Камчатке трагически погибла известный журналист – редактор информационного агентства

В воскресенье, 23 февраля, погибла редактор информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко. Вместе с коллегой она попала в аварию на снегоходе.

В Благовещенске завершилась подготовка площади Ленина к реконструкции

В минувшие выходные с главной площади Ленина в Благовещенске вывезли последние снежные фигуры и элементы ограждения, а большой экран демонтировали. Таким образом, завершились работы по подготовке к масштабной реконструкции площади.

В Амурской области на коронавирус проверено более 270 человек

Амурский Роспотребнадзор впервые опубликовал информацию о том, сколько человек в регионе обследованы на наличие коронавируса. Выяснилось, что анализы на определение этой инфекции брали у 270 человек.

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#Обзор #интернет #СМИ

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