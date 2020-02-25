Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:35 5

В Совете Федерации объяснили, из-за чего может меняться размер пенсии

В Совете Федерации объяснили, из-за чего может меняться размер пенсии
Фото: pixabay.com

Размер пенсии может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку. В некоторых случаях размер получаемой пенсии, наоборот, могут изменить в большую сторону.

«Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии», – цитируют РИА Новости зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.

Кроме того, добавила законодатель, с 2010 года в России действует норма, по которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Однако если пенсия со всеми дополнительными выплатами все же получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.

Также, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей, подчеркнула Бибикова.

«Но может быть и обратная ситуация – это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде», – заключила сенатор.

Просмотров всего: 530

#пенсии

распечатать


Общество 6

Пенсионеры силовых ведомств могут получать вторую пенсию
Общество 25

В апреле пенсионерам России добавят 6 процентов к пенсии
Экономика 14

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Экономика 28

Найден способ увеличить размер пенсии россиян до 35 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Бугемон

    Бугемон
    46 минут назад

    Вот работал ты всю жизнь на севере, трудился на благо Родины, думал что со своей северной пенсией на старости лет переедешь в тёплые края и будешь наслаждаться заслуженным отдыхом. А вот хрен тебе!!!!! Хочешь свои честно заработанные получить - сиди в морозилке. А коли в лето перебрался, так тебе и деньги там не нужны - ходи как коза подбирай с земли объедки.

    Всё правильно - всё для народа!!!

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    БугемонВот работал ты всю жизнь на севере, трудился на благо Родины, думал что со своей северной пенсией на старости лет переедешь в тёплые края и будешь наслаждаться заслуженным отдыхом. А вот хрен тебе!!!!! Хочешь свои честно заработанные получить - сиди в морозилке. А коли в лето перебрался, так тебе и деньги там не нужны - ходи как коза подбирай с земли объедки.

    Всё правильно - всё для народа!!!


    Отсюда мораль: пока Родина не повернётся лицом к народу - хрен ИМ, а не народная поддержка и одобрение.

  • ay

    ay
    39 минут назад

    Даёшь сенаторам по прожиточному минимум! Пущай попробуют прожить.

  • lev4ik

    lev4ik
    35 минут назад

    Бггг! По уху им т.н."народная поддержка",они как- то и без нее неплохо живут!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    6 минут назад

    Бугемон

    Вот работал ты всю жизнь на севере, трудился на благо Родины, думал что со своей северной пенсией на старости лет переедешь в тёплые края и будешь наслаждаться заслуженным отдыхом. А вот хрен тебе!!!!! Хочешь свои честно заработанные получить - сиди в морозилке. А коли в лето перебрался, так тебе и деньги там не нужны - ходи как коза подбирай с земли объедки. Всё правильно - всё для народа!!!



    Смотря сколько длится период работы "всю жизнь"? Если стаж работы на Крайнем севере (КС) 15 лет и 20 лет в районах, приравненных к районам КС, а общий трудовой стаж не менее 25 лет, то, будете наслаждаться заслуженным отдыхом (северной пенсией) в тёплых краях.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь