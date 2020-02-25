В Совете Федерации объяснили, из-за чего может меняться размер пенсии

Размер пенсии может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку. В некоторых случаях размер получаемой пенсии, наоборот, могут изменить в большую сторону.

«Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии», – цитируют РИА Новости зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.

Кроме того, добавила законодатель, с 2010 года в России действует норма, по которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Однако если пенсия со всеми дополнительными выплатами все же получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.

Также, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей, подчеркнула Бибикова.

«Но может быть и обратная ситуация – это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде», – заключила сенатор.