Гороскоп 25 февраля: Ракам стоит проявить активность, а Овнам улыбнется удача

Восход Солнца: 07:22

Заход Солнца: 18:03

Солнце в Рыбах.

Овен. Противоречивый день. В первую половину дня вы сможете ощущать себя на высоте во всех отношениях. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений, чтобы не отвлекаться на мелочи.

Телец. Неблагоприятный для деловой активности день. Всё против Тельцов. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Во второй половине дня возможен конфликт.

Близнецы. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. День сулит успех мужчинам-Близнецам, работающим в сфере бизнеса. Женщинам-Близнецам звезды советуют обратиться к врачу. Возможны серьезные проблемы со здоровьем.

Рак. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок в парке, водных процедур. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков.

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Лев. Неблагоприятный день, отмеченный снижением жизненных сил и желанием плыть по течению. Нельзя расслабляться. Старайтесь держать инициативу в своих руках. Обостренный инстинкт самосохранения породит эгоизм и беспощадность в выяснении отношений с окружающими Вас людьми. Нужно помнить, что причину всех неудач нужно искать прежде всего в себе самом. Отнеситесь к себе критичнее.

Дева. Вас ждет один из самых опасных дней. Рекомендуется защитить себя всеми возможными средствами. Вечер проведите при свечах, исключив электрическое освещение. Благодаря этому завтрашний день будет располагать к покою и равновесию.

Весы. День отмечен повышенной раздражительностью. Предельно осторожны должны быть неуравновешенные люди с чувствительной нервной системой. Тем, кто любит выделиться или отличиться, рекомендуется придерживаться разумных пределов. Если сегодня Вам предложат поездку - не соглашайтесь: в пути ждет неудача, опасные приключения.

Скорпион. День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

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Стрелец. Этот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание вашего творческого и делового потенциала, хотя возможна некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений. Нужно помнить, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

Козерог. Звезды готовы помочь Вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вероятно получение ободряющего известия или выгодного предложения, сулящего значительную прибыль. День не слишком удачен для любовных отношений.

Водолей. Возможно, что день начнется с раздражения и ссор. Вам покажется, что мир рушится на глазах, земля уходит из-под ног, что жизнь перестала иметь для вас какой-либо смысл, а у вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Но не надо сгущать краски, расслабьтесь.

Рыбы. Не исключено, что сегодня дадут знать о себе накопившиеся дела. Вероятно неприятное известие или домашние хлопоты, которые потребуют решительных действий. В семейных отношениях не исключены мелкая ссора или спор. Звезды рекомендуют отстоять свою точку зрения. Сохраняйте спокойствие и не уроните свое достоинство. Возможно, дела не так плохи, как кажется.

Астролог: Вальдемар Небоходцев