Жительница Алтая о переезде в Благовещенск: никуда отсюда не уеду

Многие сетуют на наш город – и перспектив нет, и развития, и жилье дорогое, и с работой проблемы. Этот список можно продолжать до бесконечности. Но, как говорится, все познаётся в сравнении. Мы пообщались с Мариной Плужниковой, детство и часть жизни которой прошло на Алтае. Оказавшись однажды в гостях в нашем городе, она решила остаться здесь навсегда. И даже стала патриотом Благовещенска. В чем причина – читайте в сегодняшнем материале.

– Все мое детство прошло на Алтае. Родители жили небогато, на работе зарплату не платили. Мы с братом собирали стеклянные бутылки, мыли их, сдавали и за это получали деньги. Мама работала в магазине, приносила домой ломаное печенье, и для нас это было самое лучшее лакомство. Так как брат был старше меня, то после окончания школы поехал поступать в город Камень-на-Оби. Отучился в техникуме на повара-кондитера. После учебы его отправили служить в Чечню. Отслужил, и его пригласили работать в Благовещенск. Здесь он живет уже 18 лет.

– Когда я окончила 11 классов, поехала поступать в Новосибирский медицинский колледж. Но не успела подать документы, так как заявки уже не принимались. Поэтому приняла решение ехать в Камень-на-Оби и поступать там.

Училась и в свободное от работы время работала на двух работах: в ресторане – гардеробщицей, а еще в ночном клубе мыла полы. Потому что родители не могли мне оплачивать съемное жилье. В 2006 году окончила медицинский и поехала в Барнаул устраиваться на работу. Но из-за того, что у меня не было прописки и стажа, меня не взяли ни в одну больницу. Мне пришлось вернуться домой. Это был июнь. А в июле у меня был день рождения. И мама подарила мне билеты на поезд к брату в Благовещенск. С собой дала 2 000 рублей, «чтобы я ни в чем себе не отказывала». Тогда я была счастлива, что еду куда-то одна.

– Так вышло, что в день моего приезда брат уезжал с друзьями во Владивосток на море, и им пришлось взять меня с собой. Моим эмоциям не было предела. Отдыхать туда поехали на 2 недели. Когда вернулись в Благовещенск, мне уже нужно было ехать обратно домой. Тогда я позвонила маме и сказала:«Я остаюсь в Благовещенске и никуда отсюда не уеду». Конечно, у родителей был шок. Слезы, обиды, что бросила их. Но в итоге смогли все это пережить. Почему я решила остаться? Просто хотелось чего-то нового, знала, что на Алтае меня ничего не ждет. На шее родителей я никогда не сидела. А раз уж так сложились обстоятельства, я рискнула. Тогда еще не знала – хорошо мне здесь будет или плохо.

– Через месяц устроилась в летнее кафе. Познакомилась с девочкой, она искала продавца. Я далека от торговли, и мне тогда было очень страшно. Да и города толком не знала. Ездить на работу нужно было с пересадками. И в ночь еще работать. В общем, взяла себя в руки и поехала. Там была палатка-киоск. В мои обязанности входила продажа продукции. Отработала, получила первые 500 рублей и обрадовалась. Так через сутки и работала. Потом еще одно кафе открылось. Я там стала работать.

В один из дней в кафе, где я работала, пришел мой брат с друзьями. Среди них был и мой будущий муж. Тогда и познакомились. Через неделю после знакомства он предложил сыграть в карты. Но с одним условием: если он выигрывает, то я должна выйти за него замуж. Со счетом 2:5 я тогда проиграла. И мы через 2 недели стали жить вместе. Так как своего жилья у нас не было, то мы снимали комнату. Потом он уехал в командировку на полгода. После приезда через 3 месяца мы поженились.

– Со временем поняла, что не могу так долго находиться в кафе. Когда мы с мужем поженились, у меня появилась прописка, я смогла устроиться по специальности в областную больницу. Как это было: я обратилась к девочке, на которую работала, и попросила помочь в поиске нового места по специальности. У нее оказались знакомые, которые работали в больнице. Мы позвонили, спросили, нужны ли им медицинские сестры. Сказали – нужны, работа там сложная – в реанимации. Идут туда не все. И вот я туда устроилась. Сначала 2 недели обучение было. Я показала себя с хорошей стороны, и меня взяли. Был там один пациент, он очень хорошо ко мне относился. Он и предложил мне поступить в медицинскую академию. И как раз в этот момент в газете попалась статья, что еще идет набор студентов, хотя был август. Я после суток пошла, подала документы на педиатрический факультет. Купила себе учебники. Все выучила и поступила. И училась, и работала одновременно. Потом ушла в декретный отпуск. Академию при этом не бросала. С ребенком сидели няни, так как родители мои и мужа живут в другом городе.

– Когда закончила учебу, меня пригласили работать в перинатальный центр. Год отработала и ушла в декрет. Родился второй ребенок. В перинатальном работала в отделении реанимации недоношенных. У меня замечательная работа, я очень ее люблю и своих маленьких пациентов. Скучаю по ним.

– О том, что осталась в Благовещенске, конечно, не жалею. Благовещенск дал мне то, что я бы не получила в другом городе. Единственное, что родители далеко. Встречаемся 1-2 раза в год. В нашем городе меня привлекает все: душевность людей, красивые ухоженные улицы, набережная. Местные власти с каждым годом разрабатывают новые проекты. Да и сама атмосфера: здесь нет той суеты больших городов. У Благовещенска большое будущее. Переезжать в другой город я не хочу. Тут мы начинали с нуля и добились всего того, что у нас есть сейчас.

В планах построить дом за городом. Мы живем сейчас в центре. От этой суеты устаешь. Хочется тишины. Путешествовать особо пока не довелось, не было времени. Я была только в Омске, Новосибирске, Барнауле, Бийске, Хабаровске, Красноярске. Благовещенск уникален своим расположением. Я могу сравнить его с Барнаулом. Потому что тоже красивый город. В несколько раз больше нашего. Там воздух очень хороший, свежий.

– Почему люди отсюда уезжают, не знаю. Наверное, ищут новые возможности, ощущения. Ведь все познается в сравнении. Кто-то предпочитает суету, кто-то жаждет больших денег, кто-то – новых эмоций. Что касается душевности людей, думаю, что это во многом зависит от них самих. Я человек не конфликтный, когда мне люди улыбаются, в ответ всегда улыбнусь. Как я к людям, так и они ко мне.