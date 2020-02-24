Продать квартиру с прописанными в ней: сложности сделок с недвижимостью

Прописанные в квартире или доме третьи лица - одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются при выходе на сделку благовещенские собственники недвижимости.

Раньше с прописанными людьми продать квартиру было невозможно: требовалось обязательно выписать всех. Сейчас такого ограничения нет, но мало кто из покупателей готов приобретать жилье с "жильцами". К тому же многие банки не одобряют ипотеку на такие объекты.

Что делать? Выписывать. Если человек добровольно не выписывается, направляем ему официальное письмо. Ждем установленный срок. Ответа не следует - обращаемся в суд. Если вы не знаете, где находится прописанный, выписать его также можно через суд. Это долго, но реально.

Сложнее выписывать несовершеннолетних, поскольку родители или опекуны обязаны после выписки прописать их на новом месте. Обращаю внимание: речь идет о прописанном ребенке, но не о несовершеннолетнем собственнике квартиры (тут нюансов будет больше). Прописанный ребенок является пользователем жилого помещения, не имеет статуса участника сделки - его не указывают как сторону в договоре. Но в договоре обязательно прописывают обязательство продавца выписать всех прописанных из помещения. Выписать несовершеннолетнего можно тоже в судебном порядке.

Куда идти - если сделка проводится через агентство недвижимости (я имею в виду качественно работающие компании), то юристы помогут собрать все документы, в том числе - разобраться с выпиской прописанных. Если продаете квартиру самостоятельно, обращайтесь в управляющую компанию либо в МФЦ.