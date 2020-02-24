На берегу Зеи в Благовещенске выявлена незаконная добыча полезных ископаемых

На территории Благовещенска в левобережной части реки Зея установлен факт незаконной добычи песка. Это выявили в ходе рейдового мероприятия министерства природных ресурсов Амурской области во взаимодействии с амурским УФСБ и при поддержке управления Росгвардии.

Незаконная добыча песка осуществлялась в вечернее и ночное время суток при помощи тяжелой горнодобывающей и карьерной техники: фронтального погрузчика марки XCMG ZL50G и грузовых самосвалов.

И погрузчик, и грузовой самосвал были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Действия лиц, незаконно добывавших песок, подпадают под состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».

«В настоящее время министерством природных ресурсов Амурской области проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств административного дела, лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи песка, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения», – говорится в официальном сообщении ведомства.

За безлицензионную добычу недр предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа: на физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Тех, кто стал свидетелем подобных правонарушений, просят обращаться на телефоны горячей линии: 23-16-62 и 23-16-63. При наличии фото- и видеоматериалов направлять их на электронную почту: nadzor@mpr.amurobl.ru.