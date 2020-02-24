Жителям ДФО предлагают побороться за путевку в Париж, за которую надо заплатить самим

Для жителей Дальнего Востока проводится конкурс, главный приз которого – поездка во Францию. Организатором выступает культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез-Владивосток» при поддержке Французского Института в Москве, а также Приморского Пушкинского театра.

К участию приглашают школьников, студентов и взрослых с уровнем французского не ниже А2. Для этого необходимо представить публике и жюри театральную миниатюру длительностью от 2 до 10 минут в форме монолога или чтецкой работы на французском языке, подготовленную на основе прозаического или драматического текста франкофонного автора – писателя, драматурга, публициста и так далее.

Принять участие могут жители Дальнего Востока в возрасте от 10 до 30 лет, с оговоркой, что они не являются профессионалами в области театрального искусства. Жюри, в составе которого будут представители учреждений культуры Владивостока, имеющих отношение к театру, и специалисты в области французского языка, будут оценивать артистизм, знание текста наизусть, форму презентации, произношение и артикуляцию.

Рассчитывать на главный приз – поездку на две недели во Францию летом 2020 года – могут только совершеннолетние участники. При этом дорогу до Парижа и обратно надо будет оплатить самостоятельно. Посольство Франции берет на себя расходы по проживанию, питанию, насыщенную культурную программу и визовую поддержку.

Конкурс пройдет в Пушкинском театре ДВФУ 22 марта в рамках фестиваля Франкофонии.