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сегодня, 19:05 0

Артиста Амурского театра драмы пригласили на уникальный проект в Санкт-Петербурге

Артиста Амурского театра драмы пригласили на уникальный проект в Санкт-Петербурге
Фото: amurteatr.ru

Артист Амурского областного театра драмы Захар Майстренко стал одним из семи поэтов со всей страны, приглашенных для участия в проекте «Симфотворение». 25 февраля участники выйдут на сцену и прочтут свои произведения под звуки симфонической музыки.

«Знакомая показала организаторам мои стихи. Им понравилось и содержание, и форма. Всего они выбрали 7 поэтов, которые будут выступать на концерте, где каждое стихотворение будет в сопровождении симфонического оркестра. Специально для стихотворения создается уникальная аранжировка», – поделился артист.

На проекте прозвучат два произведения Захара Майстренко – «Затуманена» и «Множество "ЧТО?"». Сначала репетиции с оркестром проходили дистанционно, однако уже во вторник, 25 февраля, состоится генеральная репетиция непосредственно перед выступлением.

По словам организаторов, на одной сцене можно будет увидеть популярных, исполняющих свои стихотворения современных поэтов и именитых гостей, которые тоже выступят в роли чтецов.

Уверяют, что аналогов проекту не существует и еще никто не исполнял современные стихотворения в звучании симфонического оркестра.

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#культура

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