«Роскосмос» выделил более 9,5 миллиона на покупку автомобилей для космодрома Восточный
Филиал Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» планирует приобрести три легковых автомобиля для нужд космодрома Восточный. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.
В документах говорится, что в ЗАТО Циолковский необходимо поставить один автомобиль Toyota Land Cruiser 200, комплектация Элеганс или его эквивалент, а также два автомобиля Toyota RAV4 или эквивалент.
В первом случае внедорожник должен быть не ранее 2018 года выпуска, с полным приводом и дизельным двигателем с объемом не менее 4,4 литра и мощностью не менее 249 лошадиных сил. Кузов должен быть цвета черный металлик, а обивка в салоне кожаной и также черного цвета. Кроме того, салон должен быть отделан вставками «под дерево».
Все сидения в машине должны быть с подогревом. С обогревом должны быть также боковые зеркала заднего вида, лобовое стекло, руль и форсунки стеклоомывателя, а также целый ряд других характеристик.
Что касается автомобилей Toyota RAV4, то они должны сойти с конвейера не ранее 2019 года. Цвет кузова также – черный металлик, цвет салона – темный.
Мощность бензинового двигателя должна быть не менее 146 лошадиных сил. Среди других требований: обитые тканью сиденья, обогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, омыватель фар, аудиосистема AM/FM не менее 4 динамиков и так далее.
В общей сложности на покупку выделено 9 525 215 рублей 28 копеек.
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