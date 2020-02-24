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24февраля
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сегодня, 17:46 1

«Роскосмос» выделил более 9,5 миллиона на покупку автомобилей для космодрома Восточный

«Роскосмос» выделил более 9,5 миллиона на покупку автомобилей для космодрома Восточный
Фото: auto.drom.ru

Филиал Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» планирует приобрести три легковых автомобиля для нужд космодрома Восточный. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

В документах говорится, что в ЗАТО Циолковский необходимо поставить один автомобиль Toyota Land Cruiser 200, комплектация Элеганс или его эквивалент, а также два автомобиля Toyota RAV4 или эквивалент.

В первом случае внедорожник должен быть не ранее 2018 года выпуска, с полным приводом и дизельным двигателем с объемом не менее 4,4 литра и мощностью не менее 249 лошадиных сил. Кузов должен быть цвета черный металлик, а обивка в салоне кожаной и также черного цвета. Кроме того, салон должен быть отделан вставками «под дерево».

Все сидения в машине должны быть с подогревом. С обогревом должны быть также боковые зеркала заднего вида, лобовое стекло, руль и форсунки стеклоомывателя, а также целый ряд других характеристик.

Что касается автомобилей Toyota RAV4, то они должны сойти с конвейера не ранее 2019 года. Цвет кузова также – черный металлик, цвет салона – темный.

Мощность бензинового двигателя должна быть не менее 146 лошадиных сил. Среди других требований: обитые тканью сиденья, обогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, омыватель фар, аудиосистема AM/FM не менее 4 динамиков и так далее.

В общей сложности на покупку выделено 9 525 215 рублей 28 копеек.

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#космодром #транспорт

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    33 минуты назад

    А как же УАЗик и нива?

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