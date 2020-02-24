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сегодня, 17:01 1

В Екатеринбурге по решению суда изолировали двух детей, прилетевших из КНР

В Екатеринбурге по решению суда изолировали двух детей, прилетевших из КНР
Фото: архив Амур.инфо

В Екатеринбурге две маленькие сестры были госпитализированы по решению суда. Родители отказывались сделать это добровольно. Принудительная госпитализация связана с подозрением на коронавирус у одной из девочек.

Семья с двумя детьми 2 февраля вернулась из китайского курортного города Санья. 13-го у одной из девочек 4 лет выявили признаки ОРВИ. В срок до 14 февраля матери ребенка было предписано госпитализировать ее. Но она написала отказ от госпитализации и отказалась от обследований.

Это и стало основанием для иска Роспотребнадзора о принудительной госпитализации не только заболевшего ребенка, но и ее сестры.

Кировский райсуд иск удовлетворил, сообщает ИА REGNUM.

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#дети #здоровье #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Неадекватная мамаша. Легла бы в больницу вместе с детьми. Тем более девочка заболела.

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