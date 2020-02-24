Благовещенские педагоги прошли в финал всероссийского конкурса «Учитель будущего»

Фото: пресс-служба управления культуры Благовещенска

Во Владивостоке завершился полуфинал конкурса «Учитель будущего». За выход в финал боролись 59 педагогических команд со всего Дальнего Востока. Борьбу продолжат 13 команд из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, а также Магаданской и Амурской областей и Республики Бурятия.

Приамурье будет представлять команда молодых педагогов лицея № 6 Благовещенска. Это учитель истории и обществознания Евгений Смолин, учитель географии Александр Раков и учитель английского и французского языков Нина Бесчасная. Евгений Андреевич и Александр Евгеньевич пришли работать в лицей в 2017 году, Нина Юрьевна трудится в коллективе лицея № 6 с 2011 года.

«Мы все верили в их силы, знания, профессионализм, способность наших молодых коллег достойно представить лицей. Перед поездкой давали напутствия, хотя все предугадать и посоветовать, конечно, невозможно. Несмотря на то, что было очень много команд, мы были уверены в таком результате, эта уверенность передалась и нашим участникам», – поделились эмоциями коллеги благовещенцев, которые на всех этапах поддерживают свою команду.

Благовещенские педагоги наряду с коллегами, прошедшими в финал, получили сертификаты на бесплатное обучение – курсы повышения квалификации в объеме 36 часов – по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно от партнера конкурса — издательства «Русское слово».

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, сообщает пресс-служба городской администрации.