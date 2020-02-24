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24февраля
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В Благовещенске на Масленицу можно будет побегать в поролоновых лыжах или стать частью гигантской «гусеницы»

В Благовещенске на Масленицу можно будет побегать в поролоновых лыжах или стать частью гигантской «гусеницы»
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/

В понедельник, 24 февраля, начинается масленичная неделя. В преддверии масленичных гуляний, которые пройдут в областном центре Приамурья в воскресенье, 1 марта, Городской дом культуры приобрел новый реквизит.

Масленица – народное название Сырной седмицы, последней подготовительной недели перед Великим постом. Она посвящена прощению обид, примирению с близкими. Также Масленица – народный праздник весны, прощания с зимой.

Как сообщало Амур.инфо, предстоящие масленичные гулянья в Благовещенске в текущем году пройдут по-новому. Впервые местом их проведения станет площадь Общественно-культурного центра. Для создания праздничного настроения организаторы праздника купили новый инвентарь.

В частности, палатки под хохлому, в которых помещается с десяток человек. Конструкция устанавливается с помощью компрессора, который нагнетает воздух, и палатка с нарядным петушком на вершине расправляется.

Купленные поролоновые лыжи предназначены для команды из пяти человек. Чтобы двигаться, им придется точно скоординировать свои движения. Обувая огромные поролоновые кроссовки и ласты, человек ходит смешно, а бегает еще смешнее, сообщает пресс-служба мэрии.

Для любителей командных соревнований подготовили «гусеницу». Забравшись внутрь замкнутого контура из легкого материала, участники игры должны будут синхронно перебирать ногами и руками, приводя «гусеницу» в движение.

Также из новинок – «100-пудовая» гиря. Поднять большой снаряд может даже маленький ребенок, однако гиря эта с секретом. Управиться с ней не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Первыми новый инвентарь опробовали воспитанники творческих коллективов ГДК. В дальнейшем реквизит планируется задействовать и на других общегородских праздниках.

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#культура #праздники #религия

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