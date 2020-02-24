В Благовещенск съедутся спикеры со всей страны на масштабный форум для бизнесменов

Во вторник, 25 февраля, в Благовещенске стартует масштабный «Форум традиций гостеприимства Амурской области». Он пройдет в рамках фестиваля «Мир гостеприимства – 2020». Участие в мероприятиях для амурских предпринимателей будет абсолютно бесплатным.

Открытие форума состоится в 10 часов утра в Благовещенской «Точке кипения» на Ленина, 139. С 11:00 там же стартуют лекции от именитых спикеров из разных частей страны. Они будут рассказывать о построении ресторанного бизнеса, процессах открытия хлебопекарен, современных тенденциях расширения ассортимента хлебобулочных изделий, особенностях технологий, организации уличного бизнеса, подготовке экспертов ХАССП, поиске команды мечты и работе с себестоимостью и многом другом. Работать лекционные площадки будут до самого вечера – последняя лекция в этот день завершится в 20:00.

26 февраля в рамках форума пройдет второй день лекций. В этот день участники смогут больше узнать о сервисном мышлении, финансовом учете, инструментах взаимодействия с гостями, проектировании предприятий общепита, юридических аспектах работы, а также о том, как сочетается мода, хлеб и еда, как перезагрузить свое мышление, повысить управленческое и кулинарное мастерство.

Чтобы бесплатно посетить лекции от ведущих спикеров, амурчанам нужно пройти процедуру регистрации на сайте «Точке кипения».

В рамках мероприятия запланированы различные мастер-классы, в частности, по выпечке полбяных пирогов с брусничной начинкой, традиционных русских блинов с припеком и блинов без молока и яиц, а также по изготовлению безалкогольного напитка – сбитня на меду, специях и ягодах.

Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития и внешних связей Амурской области и региональный Центр оказания услуг «Мой бизнес».