СМИ: как скажется на экономике Амурской области запрет въезда для китайцев из-за коронавируса

Русская служба Би-би-си подготовила большой материал о последствиях для дальневосточных регионов закрытия границ с КНР. Упоминается и Амурская область, в которой, по информации журналистов, самое большое количество квот для китайских граждан на 2020 год.

Так, со ссылкой на приказ Минтруда России № 834 от 27 декабря 2019 года сообщается, что Приамурье получило более 4 тысяч квот на наем китайских работников в 2020 году. Это больше, чем в любом другом регионе, в том числе дальневосточном. При этом уточняется, что число квот может быть увеличено в течение года.

Есть мнение, что запрет на въезд граждан КНР может повлиять на аграрную индустрию Дальнего Востока. В сельском хозяйстве макрорегиона китайцы присутствуют как арендаторы земель и как работники.

По состоянию на осень 2019 года китайские предприниматели или выходцы из КНР с российским гражданством контролировали около 350 тысяч гектаров пригодных сельскохозяйственных земель, показало исследование Би-би-си. Для сравнения: в 2019 году под посевы в пяти приграничных регионах Дальнего Востока использовались 2,2 миллиона гектаров земель. Активнее всего китайский бизнес представлен в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Приморском крае.

На китайских фермах трудятся как китайцы, так и россияне. Но самые важные работы – например, обслуживание техники – предприниматели из КНР доверяют своим сородичам.

Российские фермеры тоже нанимают китайцев, аргументируя это тем, что на селе осталось мало высококвалифицированных и непьющих работников с паспортом гражданина РФ.

«Работать некому: если уедут китайцы, то здесь все зарастет и, как раньше, будет гореть синим пламенем», – жаловалась Би-би-си работница одной из ферм в Амурской области.

В Амурской области с 2011 года действует нулевая квота на использование граждан КНР в сельском хозяйстве – официально нанимать их для работы в полях нельзя. Но предприниматели находили лазейки – например, оформляли квоту на два региона сразу. Кроме того, часть китайцев работала нелегально: по оценке одного из российских фермеров, ежегодно на полях Амурской области можно было встретить около тысячи нелегалов из Китая.

В Приморском крае нулевая квота стала действовать с 2020 года. В Еврейской автономной области такого запрета нет. Осенью 2019 года экс-глава региона Александр Левинталь говорил Би-би-си, что в области трудятся около 2 тысяч сельхозрабочих из Китая.

Фермер из Смидовичского района ЕАО Анатолий Ильюшко до введения запрета на въезд китайцев в Россию уже оформил документы на привлечение 23 работников из КНР.

«Обычно они приезжали ко мне на работы в конце марта – начале апреля. Я за них [работников из КНР, которые должны были приехать в 2020 году] уже налоги заплатил, документы уже сделаны на них, они комиссию прошли, экзамен на знание русского языка», – рассказывал он. Теперь вместо китайцев он намерен искать работников из Узбекистана или Таджикистана.

Фермер из села Опытное Поле ЕАО, гражданин Китая Син Цзе пока не знает, что делать после введения запрета на въезд китайцев в Россию. «Сейчас ничего не ясно. Пока все визы остановили оформлять», – говорит он. На свою ферму в 2020 году он планировал привлечь 14 земляков. Местной рабочей силы недостаточно, признается мужчина.

Во многих районах на Дальнем Востоке – особенно на юге – нет альтернативы китайскому бизнесу, говорится в докладе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Упоминается также, что от китайских туристов в определенной степени зависят и города на Дальнем Востоке. «До введения запрета через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ на территорию Амурской области заезжало не менее двух тысяч китайцев в день, большая часть из которых были туристами», – говорит глава «Опоры России» в Амурской области Борис Белобородов.

«Приезжающие туристы определенным образом поддерживали экономику области и в первую очередь Благовещенска за счет проживания в местных гостиницах и питания в местных заведениях, хотя многие из них и принадлежат китайцам. В этом смысле прекращение пассажиропотока для нас неприятно», – говорит Белобородов.

Запрет на въезд граждан КНР в Россию может затронуть и грузоперевозки, считает предприниматель: «Импорт из Китая – это в первую очередь запчасти к ранее ввезенной в Россию китайской технике, а также фрукты и овощи. Если он прекратится, то возникает еще одна проблема, ведь доставка свежих фруктов и овощей в зимний период из глубины России на Дальний Восток – это достаточно сложная задача, и это приведет к удорожанию. Китайские фрукты и овощи всегда были для нас подспорьем».

На Дальний Восток и в Сибирь идут 80 % поставок овощей и фруктов из КНР. Летом 2019 года Россельхознадзор приостановил поставки из КНР косточковых и семечковых культур (яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, нектарины) в связи с тем, что большое количество китайской продукции оказалось заражено вредителями.

Тогда розничные сети на Дальнем Востоке сообщали, что доля китайских фруктов на местном рынке даже в летний период составляет около 50 %.

Доля КНР в общем российском импорте овощей по итогам 2018 года составила 22 %, говорила ранее Би-би-си директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Доля Китая в поставках фруктов составила 8 %. При этом доля китайских овощей и фруктов во всем российском потреблении всего 3 % и 5 % соответственно, отмечала эксперт.

«Эти ограничения, надеемся, ненадолго. Если они затянутся, то поставки будут компенсированы другими странами. Цены могут реагировать на эти события, но ненадолго и ненамного. Скорее, это психологический эффект – ожидание роста цен в такой ситуации», – говорила Шагайда.

Нарушение цепочек поставок эксперты и представители бизнеса называют основным последствием коронавируса.