В Китае рядом с Приамурьем за сутки никто не заболел коронавирусом, а по соседству с Приморьем заболели двое

В соседней с Амурской областью китайской провинцией Хэйлунцзян за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 9 человек выздоровели и выписались из больниц.

По данным Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, в провинции с начала вспышки заболевания зарегистрировано 480 случаев заболевания коронавирусом. В Харбине госпитализировано 198 больных, в Шуанъяшане – 52, в Суйхуа – 47, в Цзиси – 46, в Цицикаре – 43, в Дацине – 26, в Цитайхэ – 17, в Цзямусы – 15, в Хэйхэ – 14, в Муданьцзяне – 14, в Хэгане – 5, в округе Большой Хинган – 2, и в Ичуне 1 больной.

Ранее сообщалось, что в Хэйхэ 6 человек вылечились от заболевания, в больницах городского округа остаются еще 8 пациентов.

Состояние 72 больных оценивается как тяжелое. С начала вспышки заболевания зарегистрировано 12 летальных исходов: 4 в Суйхуа, 1 в Дацине, 3 в Шуанъяшане, 1 в Цицикаре и 3 в Харбине.

Всего с начала вспышки заболевания в провинции Хэйлунцзян выздоровели и выписались из больниц 224 человека, это на 9 больше, чем сутками ранее. При этом, по информации комитета, до 16 110 выросло количество человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими, против 16 061 сутками ранее. У 13 954 из них исключили вероятность заболевания, сообщает Biang.ru.

Всего за минувшие сутки 1 766 человек обращались в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами, похожими на заболевание.

Всего зарегистрировано почти 80 тысяч заболевших, большинство из которых китайцы. Количество умерших составляет более 2,6 тысячи человек, количество выздоровевших приближается к цифре в 25 тысяч.