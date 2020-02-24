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24февраля
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сегодня, 14:12 0

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля
Фото: pixabay.com

25 февраля в Амурской области погода прогнозируется ясная и без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый, днем – до умеренного.

Ночью столбики термометров покажут минус 13…18, местами по северу около минус 25. Днем будет 1…6 градусов мороза, местами по северу – около 10.

В Благовещенске в первый рабочий день недели малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 12…14, днем поднимется до 1…3 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте.

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#погода

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