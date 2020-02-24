В День защитника Отечества в Белогорске прогремел военный салют

Фото: пресс-служба ВВО

23 февраля в Белогорске в честь Дня защитника Отечества прогремели 30 праздничных залпов. Фейерверк обеспечивали военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

В 21:00 по местному времени жители и гости города увидели в небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого цветов, а также двух оттенков красного. Залпы проводили с помощью салютной установки 2А30 на базе машины «Урал».

Установки пускали салют с позиции у берега реки Томь.

Обеспечивали салют около 10 военнослужащих, среди них был водитель машины салютной установки, специалисты которые подготавливали салют, проводили оцепление. Все они были «удостоены высокой чести и войти в состав праздничного салютного расчета», сообщает пресс-служба ВВО.