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В День защитника Отечества в Белогорске прогремел военный салют

В День защитника Отечества в Белогорске прогремел военный салют
Фото: пресс-служба ВВО

23 февраля в Белогорске в честь Дня защитника Отечества прогремели 30 праздничных залпов. Фейерверк обеспечивали военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

В 21:00 по местному времени жители и гости города увидели в небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого цветов, а также двух оттенков красного. Залпы проводили с помощью салютной установки 2А30 на базе машины «Урал».

Установки пускали салют с позиции у берега реки Томь.

Обеспечивали салют около 10 военнослужащих, среди них был водитель машины салютной установки, специалисты которые подготавливали салют, проводили оцепление. Все они были «удостоены высокой чести и войти в состав праздничного салютного расчета», сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #праздники

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