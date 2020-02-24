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24февраля
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сегодня, 12:43 0

Автор хита «Плот» Юрий Лоза поделился невеселыми воспоминаниями о службе в Амурской области

Автор хита «Плот» Юрий Лоза поделился невеселыми воспоминаниями о службе в Амурской области
Фото: uznayvse.ru

Российский исполнитель и композитор, известный по хиту «Плот» Юрий Лоза, проходил срочную службу в Амурской области. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Певец, по его собственному признанию, разочаровал всех журналистов, которые звонили ему по поводу 23 февраля. «Им нужна была армейская ржака, а у меня об армии никаких веселых воспоминаний не нашлось. Мало того, я до сих пор не уверен — нужна ли она всем молодым людям в качестве института, формирующего их личность. Музыканту так точно не нужна, потому что гаммы для него важнее, чем копка траншей», – считает Юрий Лоза.

Юрий Лоза в армии

По его мнению, защищать Родину должны профессионалы. «… а не зеленые сопляки, у которых "домашние пирожки из задницы торчат". Это я о себе в октябре 72-го, когда меня привезли в Амурскую область и стали учить заправлять ракеты. Потом в боевой части выяснилось, что вся наука сводится к переноске тяжеленных металлических шлангов и поддержанию помещений в образцовом порядке. Так что на вопрос — что мне дала армия, я отвечаю — да кроме умения раздеться за 45 секунд и межпозвоночной грыжи ничего особенно и не дала. Но это совсем не смешно», – подытожил исполнитель.

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#военные #культура

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