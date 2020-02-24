В Амурской области на коронавирус проверено более 270 человек

Амурский Роспотребнадзор впервые опубликовал информацию о том, сколько человек в регионе обследованы на наличие коронавируса. Выяснилось, что анализы на определение этой инфекции брали у 270 человек.

По результатам лабораторных обследований, больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, говорится в официальном сообщении ведомства.

Сообщается также, что управление проводит ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди тех, кто вернулся из Китая и тех, кто обратился за медпомощью в течение 14 дней после прибытия.

Все обратившиеся обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, заболевания у этих пациентов вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.

«С 1 января текущего года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области осуществлен санитарно-карантинный контроль в отношении 1 162 рейсов, прибывших из-за границы, в том числе 1 143 – из КНР, с использованием тепловизионного оборудования проведен двойной досмотр 28 234 прибывших граждан, в том числе 23 021 – из КНР», – информируют в амурском Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска в Благовещенске из КНР приехали 57 человек. Они прошли двойной тепловизионный контроль, их осмотрели медицинские работники. По официальной информации, за всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра.

Среди туристов, приехавших из Вьетнама, был выявлен ребенок с повышенной температурой тела и признаками кишечной инфекции. Его сразу госпитализировали в инфекционную больницу. В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также помнить о строгом соблюдении мер профилактики инфекционных заболеваний , в том числе лихорадки Денге, лихорадки Зика, коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), энтеровирусной инфекции, птичьего гриппа.

Что касается заболеваемости в Приамурье, то на прошедшей неделе в регионе зарегистрировано 3 598 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости (45,4 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 46,4 %. Зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А и В.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями находится на среднемноголетнем уровне, при этом в феврале-марте наряду с подъемом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения.