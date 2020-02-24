В Благовещенске два контрактника похитили имущество, которое должны были охранять

В Благовещенске осуждены двое военнослужащих по контракту за хищение имущества, которое они должны были охранять. Преступление произошло в 2019 году.

По информации военного следственного отдела СК РФ по Благовещенскому гарнизону, военные служили по контракту в войсковой части Екатеринославки Октябрьского района. В Благовещенск они приехали в служебную командировку для охраны одного из военных городков.

За время с 25 августа по 11 сентября 2019 года они похитили 52 чугунных радиатора, которые сдали в пункт приема металлолома, выручив за это 21 150 рублей. Тем самым собственнику они причинили материальный ущерб на сумму 108 595 рублей.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 158 УК РФ, и назначил им наказание в виде обязательных работ. Одному надо будет отработать 350 часов, другому – 300 часов, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.