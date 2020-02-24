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сегодня, 13:45 3

В Благовещенске два контрактника похитили имущество, которое должны были охранять

В Благовещенске два контрактника похитили имущество, которое должны были охранять
Фото: avito.ru

В Благовещенске осуждены двое военнослужащих по контракту за хищение имущества, которое они должны были охранять. Преступление произошло в 2019 году.

По информации военного следственного отдела СК РФ по Благовещенскому гарнизону, военные служили по контракту в войсковой части Екатеринославки Октябрьского района. В Благовещенск они приехали в служебную командировку для охраны одного из военных городков.

За время с 25 августа по 11 сентября 2019 года они похитили 52 чугунных радиатора, которые сдали в пункт приема металлолома, выручив за это 21 150 рублей. Тем самым собственнику они причинили материальный ущерб на сумму 108 595 рублей.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 158 УК РФ, и назначил им наказание в виде обязательных работ. Одному надо будет отработать 350 часов, другому – 300 часов, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

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#военные #закон #суды

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Мало. Только длительный труд способен сделать из обезьяны-контрактника нстоящего человека.

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    31 минута назад

    Ты хорошо спрятал сосиску? Да, хорошо, я ее съел... Котенок Гав

  • Asom

    Asom
    27 минут назад

    А какой они были национальности?

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